Фёдор Емельяненко америкалик рақибини 1-раунддаёқ нокаутга учратди
Фото: Twitter
Япониянинг Саитама шаҳри 28 декабрь, якшанба куни MMA бўйича Bellator 237 мусобақасига мезбонлик қилди.
Кечанинг асосий жанги россиялик Фёдор Емельяненко ҳамда америкалик Куинтон Жексон ўртасида кечди. 3 раундга мўлжалланган жанг атиги 1 раунд давом этди. Фёдор Куинтонни нокаутга учратиб, муддатидан аввал ғалаба қозонди.
Қайд этиш жоиз, Емельяненко аввалроқ бу жанг фаолиятидаги сўнггиси бўлишини маълум қилганди.
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