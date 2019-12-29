Фёдор Емельяненко америкалик рақибини 1-раунддаёқ нокаутга учратди

  • 29 декабрь 2019, 16:14
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  • Спорт
    • Фёдор Емельяненко америкалик рақибини 1-раунддаёқ нокаутга учратди
    Фото: Twitter
    Япониянинг Саитама шаҳри 28 декабрь, якшанба куни MMA бўйича Bellator 237 мусобақасига мезбонлик қилди.

    Кечанинг асосий жанги россиялик Фёдор Емельяненко ҳамда америкалик Куинтон Жексон ўртасида кечди. 3 раундга мўлжалланган жанг атиги 1 раунд давом этди. Фёдор Куинтонни нокаутга учратиб, муддатидан аввал ғалаба қозонди.

    Қайд этиш жоиз, Емельяненко аввалроқ бу жанг фаолиятидаги сўнггиси бўлишини маълум қилганди.

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