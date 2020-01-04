"Локомотив" эркин агент ҳисобланган легионер билан шартнома имзолади

  • 04 январь 2020, 17:30
  • 263
    •
  • Спорт
    • "Локомотив" эркин агент ҳисобланган легионер билан шартнома имзолади
    Хабарингиз бор, Тошкентнинг "Локомотив" клуби БААнинг Абу Даби шаҳрида йиғин ўтказмоқда. Жамоа машғулотида янгилардан черногориялик легионер Славко Дамянович ҳам иштирок этди.

    Черногориялик Славко Дамянович марказий ҳимоячи сифатида ҳаракат қилади. У фаолияти мобайнида Черногориянинг “Морнар Бар”, “Сутеска Никсич”, “Будучност Подгорица”, Сербиянинг “Спартак”, “Баска”, Венгриянинг “Бекешаба-1912” ҳамда Жанубий Aфрика Республикасининг “Бидвест” клубларида тўп тепган.

    27 ёшли ҳимоячи эркин агент сифатида “Локо” билан шартнома имзолади. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати хабар берди.

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » "Локомотив" эркин агент ҳисобланган легионер билан шартнома имзолади
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг