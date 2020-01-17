Трампнинг ёқимтойи МакГрегор ва "Ковбой" ўртасидаги жангда кимга пул тикмоқчи?
UFC нинг ярим ўрта вазн тоифасидаги жангчиси Колби Ковингтон Дональд Серроне собиқ чемпион Конор МакГрегорни мағлуб этишига ишонади.
"Мен “Ковбой”га пул тикаман. Конор аллақачон бор пулини йиғиб олган.
Тўғриси, Конор барда стулда ўтирган қарияни йиқитолмадику, қандай қилиб у “Ковбой”ни нокаутга учратади?”,- деди Ковингтон.
Эслатиб ўтамиз: АҚШ президенти Дональд Трамп билан яқин муносабатга эга Ковингтон сўнгги жангида Камару Усмонга бешинчи раундда нокаут билан ютқазганди.
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