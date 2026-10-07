Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон ҳукумати 16 ёшга тўлмаган фуқароларнинг ижтимоий тармоқлардаги профилларини вақтинча блоклаш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Бу ҳақда Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
- Ушбу чора-тадбирлар болалар хавфсизлигини таъминлаш ва уларни зарарли контентдан ҳимоя қилишга қаратилган.
- Ёшни аниқлаш учун сунъий интеллект ва платформаларнинг ички алгоритмларидан фойдаланилади.
Марказий Осиё ҳудудида рақамли хавфсизлик ва вояга етмаганларни интернетдаги зарарли контентдан ҳимоя қилиш бўйича мисли кўрилмаган қатъий ташаббус илгари сурилмоқда. Қозоғистон ҳукумати мамлакатда 16 ёшга тўлмаган фуқароларнинг йирик онлайн-платформалар ҳамда ижтимоий тармоқлардаги шахсий профилларини вақтинча блоклаш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Мазкур шов-шувли маълумотни республика Бош вазири Олжас Бектенов парламент (Қурултой) депутатларининг расмий сўровига йўллаган жавобида маълум қилди.
Ўтиш даври ва ҳисобларни тўхтатиш: Янги қонун лойиҳаси тайёр
Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги механизмларни жорий этиш босқичма-босқич амалга оширилади:
Мослашиш муддати: Янги қатъий талабларга мослашиш мақсадида махсус ўтиш даври белгиланади;
Профилларни вақтинча тўхтатиш: Айнан шу муддат давомида 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларнинг аккаунтлари фаолиятини вақтинчалик тўхтатиб туриш (блокировка қилиш) режалаштирилмоқда;
Қонунчиликдаги ўзгаришлар: Ҳукумат томонидан «Онлайн-платформалар ва онлайн-реклама тўғрисида»ги амалдаги қонунга тегишли тузатишлар пакети ишлаб чиқилган бўлиб, айни дамда у парламент депутатлари томонидан кўриб чиқилмоқда.
Ёшни текшириш қандай бўлади? Сунъий интеллект ва платформалар воситалари
Парламент томонидан тегишли ўзгаришлар расман маъқулланганидан сўнг, фойдаланувчиларнинг ҳақиқий ёшини аниқлаш (верификация) бўйича қатъий техник регламент тасдиқланади:
Ички алгоритмлар: Ёш чегарасини назорат қилишда тармоқларнинг ўзига хос дастурий воситалари ишга солинади;
Сунъий интеллектдан фойдаланиш: Тармоқлардаги ёш филтрлари замонавий сунъий интеллект (AI) технологиялари ёрдамида кучайтирилади;
Фаолият таҳлили: Фойдаланувчининг саҳифасидаги ҳаракатлари, кузатувлари ва эълон қилаётган контентини чуқур таҳлил қилиш орқали реал ёш аниқланади.
Халқаро гигантлар билан ҳамкорлик
Ҳукумат бу жараёнда халқаро интернет майдонлари билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб боришни режалаштирган:
Олжас Бектенов норматив ҳужжат лойиҳаси интернет-платформаларнинг (Meta, TikTok ва бошқа йирик тармоқлар) маҳаллий ваколатхоналари билан олдиндан тўлиқ мувофиқлаштирилишини таъкидлади;
Бу ташаббус нафақат рақамли майдонда вояга етмаганларни ҳимоя қилиш, балки онлайн-реклама ва қонун устуворлигини янги босқичга кўтаришга қаратилган.
Қозоғистоннинг ушбу тажрибаси ва қабул қилинажак қонунчилик механизмлари бутун Марказий Осиё минтақаси, жумладан, Ўзбекистонда ҳам болаларнинг интернетдаги хавфсизлигини таъминлаш бўйича бўлажак ислоҳотлар учун муҳим намунага айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…