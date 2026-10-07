Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқлади

·15·Дунё
Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон ҳукумати 16 ёшга тўлмаган фуқароларнинг ижтимоий тармоқлардаги профилларини вақтинча блоклаш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Бу ҳақда Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
  • Ушбу чора-тадбирлар болалар хавфсизлигини таъминлаш ва уларни зарарли контентдан ҳимоя қилишга қаратилган.
  • Ёшни аниқлаш учун сунъий интеллект ва платформаларнинг ички алгоритмларидан фойдаланилади.

Марказий Осиё ҳудудида рақамли хавфсизлик ва вояга етмаганларни интернетдаги зарарли контентдан ҳимоя қилиш бўйича мисли кўрилмаган қатъий ташаббус илгари сурилмоқда. Қозоғистон ҳукумати мамлакатда 16 ёшга тўлмаган фуқароларнинг йирик онлайн-платформалар ҳамда ижтимоий тармоқлардаги шахсий профилларини вақтинча блоклаш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Мазкур шов-шувли маълумотни республика Бош вазири Олжас Бектенов парламент (Қурултой) депутатларининг расмий сўровига йўллаган жавобида маълум қилди.

Ўтиш даври ва ҳисобларни тўхтатиш: Янги қонун лойиҳаси тайёр

Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги механизмларни жорий этиш босқичма-босқич амалга оширилади:

  • Мослашиш муддати: Янги қатъий талабларга мослашиш мақсадида махсус ўтиш даври белгиланади;

  • Профилларни вақтинча тўхтатиш: Айнан шу муддат давомида 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларнинг аккаунтлари фаолиятини вақтинчалик тўхтатиб туриш (блокировка қилиш) режалаштирилмоқда;

  • Қонунчиликдаги ўзгаришлар: Ҳукумат томонидан «Онлайн-платформалар ва онлайн-реклама тўғрисида»ги амалдаги қонунга тегишли тузатишлар пакети ишлаб чиқилган бўлиб, айни дамда у парламент депутатлари томонидан кўриб чиқилмоқда.

Ёшни текшириш қандай бўлади? Сунъий интеллект ва платформалар воситалари

Парламент томонидан тегишли ўзгаришлар расман маъқулланганидан сўнг, фойдаланувчиларнинг ҳақиқий ёшини аниқлаш (верификация) бўйича қатъий техник регламент тасдиқланади:

  • Ички алгоритмлар: Ёш чегарасини назорат қилишда тармоқларнинг ўзига хос дастурий воситалари ишга солинади;

  • Сунъий интеллектдан фойдаланиш: Тармоқлардаги ёш филтрлари замонавий сунъий интеллект (AI) технологиялари ёрдамида кучайтирилади;

  • Фаолият таҳлили: Фойдаланувчининг саҳифасидаги ҳаракатлари, кузатувлари ва эълон қилаётган контентини чуқур таҳлил қилиш орқали реал ёш аниқланади.

Халқаро гигантлар билан ҳамкорлик

Ҳукумат бу жараёнда халқаро интернет майдонлари билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб боришни режалаштирган:

  • Олжас Бектенов норматив ҳужжат лойиҳаси интернет-платформаларнинг (Meta, TikTok ва бошқа йирик тармоқлар) маҳаллий ваколатхоналари билан олдиндан тўлиқ мувофиқлаштирилишини таъкидлади;

  • Бу ташаббус нафақат рақамли майдонда вояга етмаганларни ҳимоя қилиш, балки онлайн-реклама ва қонун устуворлигини янги босқичга кўтаришга қаратилган.

Қозоғистоннинг ушбу тажрибаси ва қабул қилинажак қонунчилик механизмлари бутун Марказий Осиё минтақаси, жумладан, Ўзбекистонда ҳам болаларнинг интернетдаги хавфсизлигини таъминлаш бўйича бўлажак ислоҳотлар учун муҳим намунага айланиши мумкин.

Алжас БектеновҚозоғистон ҳукуматиОнлайн-платформалар ва онлайн-реклама тўғрисидаAI технологиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалди17 сентябр 14:46Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:5914 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?