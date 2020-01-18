Конор МакГрегор ва "Ковбой" ўртасидаги жангни қандай томоша қилиш мумкин?

  • 18 январь 2020, 23:00
  • 0
    •
  • Спорт
    • Конор МакГрегор ва "Ковбой" ўртасидаги жангни қандай томоша қилиш мумкин?
    Хабарингиз бор, эртага UFC 246 турнири Тошкент вақти билан тонгда бўлиб ўтади. Унинг марказий жангида Конор МакГрегор ва Дональд Серроне октагонга кўтарилади.

    Мазкур жангни ушбу ҳавола орқали томоша қилишингиз мумкин.

    Эртага 19 январь Ўзбекистон вақти билан эрталаб соат 08:00 да Конор МакГрегор ва "Ковбой" Серроне ўртасидаги супер тўқнашув старт олади.

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » Конор МакГрегор ва "Ковбой" ўртасидаги жангни қандай томоша қилиш мумкин?
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг