Конор МакГрегор ва "Ковбой" ўртасидаги жангни қандай томоша қилиш мумкин?
Хабарингиз бор, эртага UFC 246 турнири Тошкент вақти билан тонгда бўлиб ўтади. Унинг марказий жангида Конор МакГрегор ва Дональд Серроне октагонга кўтарилади.
Мазкур жангни ушбу ҳавола орқали томоша қилишингиз мумкин.
Эртага 19 январь Ўзбекистон вақти билан эрталаб соат 08:00 да Конор МакГрегор ва "Ковбой" Серроне ўртасидаги супер тўқнашув старт олади.
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