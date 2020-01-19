«Ростов» клуби футболчи ва мураббийларига интервью бериш тақиқланди
Бирлашган Араб Амирликларида йиғин олиб бораётган «Ростов» футбол клуби футболчиларига ва мураббийларига интервью бериш тақиқланди. Бу ҳақда «Чемпионат» нашри журналисти Олег Лисенко маълум қилди.
Унга кўра, «Ростов» президенти Арташес Арутянац клуб аъзолари интервью беришини хоҳламаган ва йиғинлар вақтида бунга тақиқ қўйган.
Ҳозирча бу тақиқнинг қачонгача давом этиши ноаниқ.
Эслатиб ўтамиз, ушбу жамоа сафида Ўзбекистон терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов ҳам ҳаракат қилади. У айни дамда 10 та гол билан клубнинг Россия чемпионатидаги энг яхши тўпурари бўлиб турибди.
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