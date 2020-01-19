Конор Макгрегер рақибини қай тарзда мағлуб этди? (видео)

  • 19 январь 2020, 10:48
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  • Спорт
    • Конор Макгрегер рақибини қай тарзда мағлуб этди? (видео)
    2020 йилда UFC ташкил қилган дастлабки, “супер” тўқнашув ўз якунига етди. Маълумки, эндигина якунланган UFC 246 турнирининг марказий жангида ўзаро тўқнаш келишган Конор МакГрегор ҳамда “Ковбой” ўртасидаги жанг муддатидан аввал якунланди.

    Жангнинг 1-раундининг ўзида ирландиялик рақибига оёқда кучли зарба бериб, уни мувозанатдан чиқарди ва якунда техник нокаут билан ғалабага эришди.

    Қуйида уни томоша қилишингиз мумкин: ВИДЕО

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    » » Конор Макгрегер рақибини қай тарзда мағлуб этди? (видео)
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