Беларусь терма жамоасининг Ўзбекистон МТЖга қарши ўйин учун қайдномаси
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 18–24 февраль кунлари Дубайда йиғин ташкил этиши ва йиғин доирасида Беларусь терма жамоаси билан ўртоқлик учрашуви ўтказиши ҳақида хабар берган эдик.
Беларусь терма жамоаси мазкур ўйин учун таркибини маълум қилди:
Дарвозабонлар: Александр Гутор («Шахтёр», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»).
Ҳимоячилар: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игор Бурко (барчаси - «Шахтёр», Солигорск), Александр Павловетс, Кирилл Печенин (иккаласи - «Динамо-Брест»), Захар Волков (БАТE, Борисов), Максим Шветсов («Динамо-Минск»).
Ярим ҳимоячилар: Станислав Драгун, Игор Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (барчаси - БАТE, Борисов), Михаил Гордейчук, Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (барчаси - «Динамо-Брест»), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендиш, Дмитрий Подстрелов (иккаласи - «Шахтёр», Солигорск), Иван Бахар, *Владислав Климович (иккалси - «Динамо-Минск»).
Ҳужумчилар: Денис Лаптев, Всеволод Садовский (иккаласи - «Динамо-Брест»), Максим Скавиш (БАТE, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).
Ўртоқлик ўйини
Ўзбекистон - Беларусь
23-февраль, "Ал Ҳамрия"
Таъкидлаш жоиз, учрашув 23 февраль куни Шаржадаги "Ал Ҳамрия" стадионида соат 18:00да бўлиб ўтади.
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