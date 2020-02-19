ЕЧЛ. 1/8 финалнинг дастлабки ўйинларида фаворитлар мағлуб этилди (видео)

  • 19 февраль 2020, 11:35
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  • Спорт
    • ЕЧЛ. 1/8 финалнинг дастлабки ўйинларида фаворитлар мағлуб этилди (видео)
    Фото: Getty Images
    Европа Чемпионлар Лигаси 1/8 финалидан ўрин олган «Атлетико» – «Ливерпуль» жамоалари ўртасидаги баҳсда мезбонлар минимал ҳисобда ғалаба қозонишди. Ягона гол Сауль Ньигес ҳисобига ёзилди.

    «Боруссия» Дортмунд ўз эса ўз майдонида «ПСЖ»ни қабул қилиб, Эрлинг Ҳоланднинг дубли эвазига ғалаба қозонди. Меҳмонлардан жавоб голига Неймар муаллифлик қилди.
    Бу жамоалар ўртасидаги жавоб ўйинлари 12 март куни ўтказилади.

    ЕЧЛ, 1/8 финал, 18 февраль

    Атлетико – Ливерпуль 1:0
    «Ванда Метрополитано»
    Гол: Сауль (4).
    Атлетико: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько, Сауль, Коке, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).
    Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Фабиньо, Ҳендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салоҳ (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.
    Огоҳлантиришлар: Мане (40), Корреа (45), Гомес (59).


    Боруссия Д – ПСЖ 2:1
    «Сигнал Идуна Парк»
    Голлар: Ҳоланд (69, 77) – Неймар (75).
    Боруссия Д: Бюрки, Загаду, Ҳуммельс, Пишчек, Ҳакими, Витцель, Геррейру, Санчо (Шмельцер, 90), Жан, Азар (Рейна, 68), Ҳоланд.
    ПСЖ: Навас, Мёнье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 77), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.
    Огоҳлантиришлар: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (60), Мёнье (87), Верратти (89).

    » » ЕЧЛ. 1/8 финалнинг дастлабки ўйинларида фаворитлар мағлуб этилди (видео)
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