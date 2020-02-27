"Пахтакор" "Навбаҳор" устидан иродали ғалабага эришди
Бугун узоқ кутилган янги футбол мавсумига старт берилди. Мавсумнинг илк учрашувида “Пахтакор” ўз майдонида “Навбаҳор”ни қабул қилди ва 2:1 ҳисобида рақибдан устун келди.
"Пахтакор" – "Навбаҳор" 2:1 (0:1)
Голлар: Иван Соловьёв 26, - 0:1 (Аббос Ғуломов). Игорь Сергеев 51, - 1:1 (Драган Черан). Игорь Сергеев 89, - 2:1 (Анзур Исмоилов).
"Пахтакор": 25.Элдор Суюнов, 3.Хожиакбар Алижонов, 5.Анзур Исмоилов, 15.Егор Кримец, 34.Фаррух Сайфиев, 27.Сардор Собирхўжаев (77.Эрен Дердийок, 68), 20.Одилжон Ҳамробеков, 17.Достонбек Ҳамдамов (8.Асадбек Собиржонов, 83), 10.Драган Черан, 9.Жалолиддин Машарипов, 11.Игорь Сергеев (23.Шерзод Аъзамов, 90+1).
Захира: 35.Санжар Қувватов, 6.Алишер Салимов, 14.Ҳумоюнмирзо Иминов, 21.Аброр Исмоилов, 29.Владимир Козак, 92.Умар Эшмуродов.
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азизбек Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов, 15.Обид Жўрабоев, 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов, 28.Хуршидбек Мухторов, 70.Аббос Ғуломов.
Захира: 23. Дилшод Ҳамроев, 5. Ғиёсжон Комилов, 8. Жавлон Иброҳимов, 17. Абдулхай Исмоилов, 18. Сардор Теляков, 33. Тоҳир Шамсиддинов, 94. Анвар Ҳожимирзаев, 95. Забиҳилло Ўринбоев.
Огоҳлантиришлар: Ҳожиакбар Алижонов 12, Исломбек Исоқжонов 21, Егор Кримец 33, Сардор Собирхўжаев 41, Эрен Дердийок 72, Хуршидбек Мухторов 82, Фаррух Сайфиев 90+4.
Четлатишлар: Исломбек Исоқжонов 45+3 (2СК), Егор Кримец 78 (2СК).
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