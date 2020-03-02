Дердийок гол урган ўйинда "Пахтакор" "Металлург"ни йирик ҳисобда таслим қилди
Ўзбекистон Суперлигаси 3-туридан ўрин олган "Пахтакор" ва "Металлург" жамоалари ўртасидаги ўйин бўлиб ўтди.
Тошкентдаги "Пахтакор" марказий стадионида кечган учрашувда мезбонлар 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритишди. Драган Черан, Игорь Сергеев, Жалолиддин Машарипов ва Эрен Дердийоклар томонидан киритилган голларга меҳмонлар сафида Муродбек Бобожонов бир бор жавоб қайтарди.
Шу тариқа, "шерлар" ҳисобидаги очколар сони 9 тага етди ва жамоа қўшимча кўрсаткичлар эвазига 1-ўринга кўтарилиб олди. 4 очкоси бор бекободликлар эса жадвалнинг 7-поғонасидан жой олишган.
"Пахтакор" – "Металлург" 4:1
Голлар: Драган Черан 30, - 1:0. Игорь Сергеев 32, - 2:0. Жалолиддин Машарипов 53, - 3:0. Муродбек Бобожонов 69, - 3:1 (Станислав Андреев). Эрен Дердийок 72, - 4:1 (Фаррух Сайфиев).
"Пахтакор": Элдорбек Суюнов, Ҳожиакбар Алижонов, Анзур Исмоилов, Егор Кримец (С), Фарруҳ Сайфиев, Аброр Исмоилов, Одилжон Ҳамробеков, Достонбек Ҳамдамов (Асадбек Собиржонов, 79), Драган Черан (Сардор Собирхўжаев, 84), Жалолиддин Машарипов, Игорь Сергеев (Эрен Дердийок, 62).
Захира: Санжар Қувватов, Алишер Салимов, Ҳумоюнмирзо Иминов, Шерзод Аъзамов, Владимир Козак.
"Металлург": Александр Лобанов, Аббос Отахонов, Дониёр Нарзуллаев, Саламат Қутибоев (Евгений Чумак, 52), Шаҳзод Убайдуллаев, Аброр Тошқўзиев (Мурод Бобожонов, 46), Камолиддин Тожиев, Ихтиёр Тошпўлатов, Станислав Андреев, Акбар Исматуллаев, Муҳаммад Исаев (Абдураҳмон Абдулҳақов, 73).
Захира: Акмал Турсунбоев, Зоҳид Абдуллаев, Абдуғани Камолов, Худойшукур Сатторов, Шаҳзодбек Ғофурбеков, Даврон Анваров.
Огоҳлантиришлар: Камолиддин Тожиев 40, Дониёр Нарзуллаев 58.
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Янгиликлар » Спорт » Дердийок гол урган ўйинда "Пахтакор" "Металлург"ни йирик ҳисобда таслим қилди