"Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди

  • 15 март 2020, 23:38
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  • Спорт
    • "Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди
    Россия премьер-лигасининг 22-туридан ўрин олган “Ростов” ҳамда “Локомотив” жамоалари баҳси якунланди.
    Қизиқарли ва голларга бой кечган учрашув кутилмаганда 1:3 ҳисобида “темирйўлчилар”нинг ғалабаси билан якунланди. Мезбонлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов эса ўйинни асосий таркибда бошлади ва 90 дақиқа ҳаракат қилди.

    "Ростов" – "Локомотив" 1:3
    Голлар:     0:1 – 34, автогол Песьяков, 0:2 – 38 Жемалетдинов, 0:3 – 42 Криховяк, 1:3 – 64, пенальти Попов.
    "Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Чернов, Байрамян (Саплинов, 86), Норманн, Зайнутдинов (Долгов, 87), Еременко, Попов, Шомуродов.
    "Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рибус, Миранчук, Криховяк, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Эдер.
    Огоҳлантиришлар: Хаджикадунич (54), Норманн (86), Баринов (90).

    » » "Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди
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