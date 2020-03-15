"Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди
Россия премьер-лигасининг 22-туридан ўрин олган “Ростов” ҳамда “Локомотив” жамоалари баҳси якунланди.
Қизиқарли ва голларга бой кечган учрашув кутилмаганда 1:3 ҳисобида “темирйўлчилар”нинг ғалабаси билан якунланди. Мезбонлар сафидаги ҳамюртимиз Элдор Шомуродов эса ўйинни асосий таркибда бошлади ва 90 дақиқа ҳаракат қилди.
"Ростов" – "Локомотив" 1:3
Голлар: 0:1 – 34, автогол Песьяков, 0:2 – 38 Жемалетдинов, 0:3 – 42 Криховяк, 1:3 – 64, пенальти Попов.
"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Чернов, Байрамян (Саплинов, 86), Норманн, Зайнутдинов (Долгов, 87), Еременко, Попов, Шомуродов.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рибус, Миранчук, Криховяк, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Эдер.
Огоҳлантиришлар: Хаджикадунич (54), Норманн (86), Баринов (90).
“Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Янгиликлар » Спорт » "Ростов" кутилмаганда ўз майдонида "Локомотив"дан 3 та гол ўтказиб мағлуб бўлди