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Яхшибоевнинг голи Минск дербисида «Энергетик-БГУ»га ғалаба келтирди (видео)
Фото: Twitter
Беларус чемпионатининг 3-турида «Энергетик-БГУ» 5 апрель, якшанба куни «Минск»ни қабул қилди.
«Талабалар» майдонида кечган пойтахт дербисида «Энергетик-БГУ» ишончли ғалабани қўлга киритди. 21-дақиқада Жасур Яхшибоев қанотдан жарима майдонига ёриб кириб зарба берди, бироқ уни меҳмонлар дарвозабони қайтариб қолди. Қайтган тўпни Алексей Носко яқин масофадан дарвозага жойлаб қўйди.
70-дақиқада майдон эгалари Айк Мусаханяннинг четлатилишидан кейин бир киши кам бўлиб қолди. Бироқ «Энергетик» ўйинга қўшиб берилган вақтда ғалабани мустаҳкамлади. Яхшибоев ўткир бурчакдан аниқ зарба йўллаб, якуний ҳисобни ўрнатди.
Шу тариқа «Энергетик-БГУ» 3-турдан кейин юз фоизлик натижа кўрсатган ҳолда мусобақа жадвалида якка пешқадамга айланди.
Беларус Олий Лигаси
3-тур баҳси
5 апрель, якшанба
«Энергетик-БГУ» — «Минск» 2:0
Голлар: 1:0 — 21 Носко, 2:0 — 90+2 Яхшибоев.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Сокол, Шкурдюк, Свирепа, Мавату, Носко, Яхшибоев, Гирс (Юдчиц, 46), Тве, Мусаханян, Атеменг (Умаров, 75).
«Минск»: Леонов, Залеский, Пришепа (Василев, 77), Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Василев (Остроух, 36), Яроцкий, Сазончик, Хвашинский, Грибовский.
Огоҳлантиришлар: Мусаханян (25), Сазончик (37), Свирепа (45), Тве (48), Атеменг (66), Садовский (89).
Четлатиш: Мусаханян (70).
Беларус чемпионатининг 3-турида «Энергетик-БГУ» 5 апрель, якшанба куни «Минск»ни қабул қилди.
«Талабалар» майдонида кечган пойтахт дербисида «Энергетик-БГУ» ишончли ғалабани қўлга киритди. 21-дақиқада Жасур Яхшибоев қанотдан жарима майдонига ёриб кириб зарба берди, бироқ уни меҳмонлар дарвозабони қайтариб қолди. Қайтган тўпни Алексей Носко яқин масофадан дарвозага жойлаб қўйди.
70-дақиқада майдон эгалари Айк Мусаханяннинг четлатилишидан кейин бир киши кам бўлиб қолди. Бироқ «Энергетик» ўйинга қўшиб берилган вақтда ғалабани мустаҳкамлади. Яхшибоев ўткир бурчакдан аниқ зарба йўллаб, якуний ҳисобни ўрнатди.
Шу тариқа «Энергетик-БГУ» 3-турдан кейин юз фоизлик натижа кўрсатган ҳолда мусобақа жадвалида якка пешқадамга айланди.
Беларус Олий Лигаси
3-тур баҳси
5 апрель, якшанба
«Энергетик-БГУ» — «Минск» 2:0
Голлар: 1:0 — 21 Носко, 2:0 — 90+2 Яхшибоев.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Сокол, Шкурдюк, Свирепа, Мавату, Носко, Яхшибоев, Гирс (Юдчиц, 46), Тве, Мусаханян, Атеменг (Умаров, 75).
«Минск»: Леонов, Залеский, Пришепа (Василев, 77), Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Василев (Остроух, 36), Яроцкий, Сазончик, Хвашинский, Грибовский.
Огоҳлантиришлар: Мусаханян (25), Сазончик (37), Свирепа (45), Тве (48), Атеменг (66), Садовский (89).
Четлатиш: Мусаханян (70).
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