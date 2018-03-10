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"Пахтакор" сафида ўйнаган барча легионерлар рўйхати ва уларнинг қайд этган натижалари
Ўзбекистон чемпионати ўтказила бошланганидан буён "Пахтакор" таркибида 32 нафар хорижлик футболчи ўйнаган.
Ушбу рўйхатга Улуғбек Асанбоев, Қайрат Ўтабоев ва Акмал Холматов киритилмаган. Улар "шерлар" сафида юртимиз фуқароси сифатида тўп тепишган.
Легионерлар орасида чемпионат беллашувларида энг кўп ўйинда майдонга тушган футболчи грузиялик Кахи Махарадзе бўлиб, у 122 учрашувда "Пахтакор" шарафини ҳимоя қилган ва 26 гол муаллифига айланган. Барча турнирларда Кахи 169 баҳсда 34 тўп киритган. Сербиялик Боян Миладинович эса 97 учрашувда 13 гол урган. Туркманистонлик Гочгули Гочгулиев 80 ўйинда 26 тўп киритган бўлса, нигериялик Уче Ихеруоме 71 беллашувда 30 гол муаллифига айланган. Черногориялик Аднан Ораховац ҳисобида 66 учрашувда 6 гол мавжуд.
Кахи Махарадзе (Грузия) - 122 ўйин, 26 гол
Боян Миладинович (Сербия) - 97 ўйин, 13 гол
Гочгули Гочгулиев (Туркманистон) - 80 ўйин, 26 гол
Уче Ихеруоме (Нигерия) - 71 ўйин, 30 гол
Аднан Ораховац (Черногория) - 66 ўйин, 6 гол
Дарко Маркович (Черногория) - 58 ўйин, 9 гол
Марко Симич (Черногория) - 48 ўйин, 6 гол
Драган Черан (Сербия) - 45 ўйин, 30 гол
Тиаго Безерра (Бразилия) - 44 ўйин, 21 гол
Исмаэль Гонсалвеш (Португалия) - 31 ўйин, 16 гол
Артур Геворкян (Туркманистон) - 23 ўйин, 2 гол
Иракли Климиашвили (Грузия) - 22 ўйин, 2 гол
Асилбек Момунов (Қирғизистон) - 21 ўйин, 2 гол
Константин Сосенко (Украина) - 20 ўйин
Александр Крохмаль (Украина) - 16 ўйин, 6 гол
Ростин Гриффитс (Австралия) - 16 ўйин
Олег Зенченков (Украина) - 15 ўйин, 3 гол
Владислав Лютий (Украина) - 15 ўйин, 2 гол
Гиди Канюк (Исроил) - 14 ўйин, 1 гол
Душан Савич (Македония) - 13 ўйин, 7 гол
Жора Оганесян (Арманистон) - 12 ўйин, 3 гол
Павел Бутенко (Туркманистон) - 12 ўйин
Фабио Пинто (Бразилия) - 10 ўйин, 1 гол
Милан Николич (Сербия) - 9 ўйин
Юрица Булят (Хорватия) - 9 ўйин
Фабиано Андерсон (Бразилия) - 8 ўйин, 4 гол
Сергей Майборода (Украина) - 6 ўйин
Милорад Януш (Сербия) - 5 ўйин, 1 гол
Эрен Дердийок (Швейцария) - 3 ўйин, 1 гол
Максим Белих (Туркманистон) - 3 ўйин
Санибал Ораховац (Черногория) - 2 ўйин, 1 гол
Наоя Шибамура (Япония) - 1 ўйин
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