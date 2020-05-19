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«Энергетик-БГУ» 6 та гол урилган ўйиннинг сўнгги сонияларида ғалабани қўлдан чиқарди
Фото: «Энергетик-БГУ»
Футбол бўйича Беларусь чемпионатининг 11-турида «Энергетик-БГУ» 31 май, якшанба куни «Витебск»ни қабул қилди.
Кескин кураш ва голларга бой бўлган баҳсда жанговар дуранг қайд этилди. Учрашувдаги бешта гол биринчи бўлимда урилди.
Майдон эгалари сафида Душан Бакич, Давид Тве ва Шаҳбоз Умаров ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. 40-дақиқада киритилган тўп ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умаров учун Беларусь Олий Лигасидаги дебют гол бўлди. Меҳмонларнинг жавоб тўпларига Диего Сантос ва Ион Николееску муаллифлик қилди.
Иккинчи бўлим дебютида минскликлар бир киши кам бўлиб қолди: Евгений Юдчиц ўта қўпол ҳаракати учун тўғридан-тўғри қизил карточкага лойиқ кўрилди. Ўйинга қўшиб берилган вақтнинг сўнгги сонияларида Жулио Цезарь мувозанатни тиклади.
May 31, 2020
Учрашувни «Энергетик-БГУ»нинг тўпурари Жасур Яхшибоев ўтказиб юборди. Ўзбекистонлик ҳужумчининг сариқ карточкалари йиғилиб қолганди. Умаров эса 61-дақиқада захирага олинди.
Мазкур дурангдан сўнг «Энергетик-БГУ» очколарини 22 тага етказиб олган ҳолда 2-ўринга кўтарилди.
Беларусь Олий Лигаси
11-тур баҳси
31 май, якшанба
«Энергетик-БГУ» — «Витебск» 3:3
Голлар: 0:1 – 8 Сантос, 1:1 – 33 Бакич, 2:1 – 40 Умаров, 2:2 – 42, пенальти Николееску, 3:2 – 44 Тве, 3:3 – 90+4 Цезарь.
«Энергетик-БГУ»: Леско, Мавату, Юдчиц, Мирошников, Свирепа, Бакич (Атеменг, 77), Носко, Тве, Умаров (Мусаханян, 61), Гирс, Шкурдюк.
«Витебск»: Гушенко, Чалов, Цезарь, Скитов, Назаренко, Матвеенко, Каленчук, Волков (Федосов, 82), Гуренко (Василев, 74), Николееску, Сантос (Ксенофонтов, 80).
Огоҳлантиришлар: Сантос (9), Скитов (28), Николееску (71), Мавату (76).
Четлатиш: Юдчиц (56). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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