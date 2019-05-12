21:01 / 13.06.2020
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Спорт

Суперлига. "Бунёдкор" гол урмасдан "Қўқон-1912"ни мағлуб этди

Суперлига. "Бунёдкор" гол урмасдан "Қўқон-1912"ни мағлуб этди

Coca Cola Суперлига 4-туридан ўрин олган дастлабки ўйин ниҳоясига етди. Тошкентнинг "Бунёдкор" жамоаси ўз майдонида "Қўқон-1912"ни қабул қилди ва Бобур Акбаровнинг автоголи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучди.

Coca Cola Суперлига. 4-тур
13 июнь, шанба
“Бунёдкор” — “Қўқон-1912” 1:0
Гол: Бобуржон Акбаров 86 автогол, - 1:0.

"Бунёдкор": 1.Абдумавлон Абдужалилов, 3.Исломжон Қобилов, 6.Анвар Ғофуров, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 8.Жасур Жалолиддинов (30.Абдулла Абдуллаев, 90), 11.Расул Йўлдошев, 13.Лутфулло Тўраев, 17.Санжар Қодирқулов, 19.Нурулло Тўхтасинов, 77.Селим Нурмурадов (90.Шаҳбоз Эркинов, 59), 92.Ҳумоюн Муртозаев (49.Фарруҳ Икромов, 59).
Захира: 71.Сарвар Каримов, 21.Ғулом Ҳайдар Ғуломов, 24.Баҳодир Пардаев, 27.Жавоҳир Рўзиев, 34.Суҳроб Иззатов, 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов.

"Қўқон-1912": 21.Музаффар Абдуллаев, 3.Бобуржон Акбаров, 7.Шоҳназар Норбеков (11.Отабек Ҳайдаров, 90), 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев, 14.Авазхон Маматхўжаев (19.Ҳамидулло Абдуҳамидов, 90), 15.Ойбек Рустамов, 23.Александр Мерзляков, 33.Иван Йосович, 69.Филипп Райевац (91. Якуба Бамба, 65), 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 4.Собит Синдаров, 8.Суҳроб Нуруллоев, 13.Сардорбек Азимов, 20.Иқболжон Маликжонов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов.
Огоҳлантиришлар: Авазхон Маматхўжаев 36, Шохназар Норбеков 60, Иван Йосович 85.
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