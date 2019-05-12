0
Суперлига. "Бунёдкор" гол урмасдан "Қўқон-1912"ни мағлуб этди
Coca Cola Суперлига 4-туридан ўрин олган дастлабки ўйин ниҳоясига етди. Тошкентнинг "Бунёдкор" жамоаси ўз майдонида "Қўқон-1912"ни қабул қилди ва Бобур Акбаровнинг автоголи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучди.
Coca Cola Суперлига. 4-тур
13 июнь, шанба
“Бунёдкор” — “Қўқон-1912” 1:0
Гол: Бобуржон Акбаров 86 автогол, - 1:0.
"Бунёдкор": 1.Абдумавлон Абдужалилов, 3.Исломжон Қобилов, 6.Анвар Ғофуров, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 8.Жасур Жалолиддинов (30.Абдулла Абдуллаев, 90), 11.Расул Йўлдошев, 13.Лутфулло Тўраев, 17.Санжар Қодирқулов, 19.Нурулло Тўхтасинов, 77.Селим Нурмурадов (90.Шаҳбоз Эркинов, 59), 92.Ҳумоюн Муртозаев (49.Фарруҳ Икромов, 59).
Захира: 71.Сарвар Каримов, 21.Ғулом Ҳайдар Ғуломов, 24.Баҳодир Пардаев, 27.Жавоҳир Рўзиев, 34.Суҳроб Иззатов, 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов.
"Қўқон-1912": 21.Музаффар Абдуллаев, 3.Бобуржон Акбаров, 7.Шоҳназар Норбеков (11.Отабек Ҳайдаров, 90), 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев, 14.Авазхон Маматхўжаев (19.Ҳамидулло Абдуҳамидов, 90), 15.Ойбек Рустамов, 23.Александр Мерзляков, 33.Иван Йосович, 69.Филипп Райевац (91. Якуба Бамба, 65), 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 4.Собит Синдаров, 8.Суҳроб Нуруллоев, 13.Сардорбек Азимов, 20.Иқболжон Маликжонов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов.
Огоҳлантиришлар: Авазхон Маматхўжаев 36, Шохназар Норбеков 60, Иван Йосович 85. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
"Бунёдкор" пенальтидан киритилган голлар эвазига "Қўқон-1912"ни мағлуб этди
"Қўқон-1912" "Бунёдкор" дарвозасига жавобсиз 3 та тўп йўллади
Суперлига. "Қўқон-1912" "Бунёдкор"ни мағлуб этди
Суперлига. "Бунёдкор" Термизда "Сурхон" устидан ғалабага эришди
Суперлига. "Бунёдкор" ўз майдонида "Машъал"дан устун келди
Қосимов Абрамовни яна мағлуб этди: АГМК - "Бунёдкор" 2:0