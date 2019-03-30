20:57 / 15.06.2020
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Спорт

Суперлига. "Локомотив" ўз майдонида йирик ҳисобда мағлуб бўлди

Суперлига. "Локомотив" ўз майдонида йирик ҳисобда мағлуб бўлди

Суперлига 4-туридан ўрин олган "Локомотив" ҳамда "Металлург" жамоалари ўртасидаги ўйин ўз ниҳоясига етди. Тошкентда кечган учрашувда меҳмонлар 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритишди. Голларга Аброр Тошқўзиев, Шаҳзод Убайдуллаев ҳамда Саламат Қутибоев муаллифлик қилишди.

“Локомотив” — “Металлург” 0:3
Голлар: Аброр Тошқўзиев 58, - 0:1 (Дониёр Нарзуллаев). Шаҳзод Убайдуллаев 66, - 0:2 (Дониёр Нарзуллаев). Саламат Қутибоев 71, - 0:3 (Дониёр Нарзуллаев).

"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 5.Славко Дамьянович, 6.Даврон Умиров, 7.Кахи Махарадзе, 8.Вадим Афонин, 9.Кирилл Погребняк (25.Жавоҳир Алижонов, 75), 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 18.Иброҳим Ғанихонов (22.Камрон Сайдазимов, 46), 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев (26.Дилшод Комилов, 75), 37.Шерзод Файзиев.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 4.Шаҳзод Шайманов, 19.Авазбек Ўлмасалиев, 70.Ойбек Қиличев, 80.Фаррух Иброҳимов.

"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббос Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (22.Шаҳзод Ғофурбеков, 74), 8.Саламат Қутибоев, 15.Зоҳид Абдуллаев (10.Шаҳзод Убайдуллаев, 57), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14.Аброр Тошқўзиев, 57), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев (20.Ҳудойшукур Сатторов, 74), 88.Евгений Чумак.
Захира: 1.Акмал Турсунбоев,11.Муродбек Бобожонов, 19.Абдуғани Камолов, 43.Даврон Анваров, 77.Муҳаммад Исаев.

Огоҳлантиришлар: Кахи Махарадзе 13, Станислав Андреев 82, Евгений Чумак 90+2, Темурхўжа Абдухолиқов 90+2.
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