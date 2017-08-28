06:00 / 19.06.2020
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Спорт

Чемпионлик пойгаси давом этади. "Реал" "Валенсия"ни тор-мор келтирди

Чемпионлик пойгаси давом этади. "Реал" "Валенсия"ни тор-мор келтирди

Фото: Twitter/LaLiga
Испания чемпионати 29-туридан ўрин олган марказий беллашув "Реал" ва "Валенсия" жамоалари ўртасида кечди. Унда мезбонлар Валенсиядан ташриф буюрган меҳмонларни аяб ўтиришмади. Бенземанинг дубли ва узоқ муддатли жароҳатдан қайтган Асенсионинг майдонга тушибоқ киритган тўпи эвазига "қироллик клуби" 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа «Реал» очколарини 62тага етказиб, «Барселона»ни (64 очко) қувишда давом этмоқда. «Валенсия» эса 43 очко билан 8-поғонада қолди.

Ла Лига, 29-тур
Реал – Валенсия 3:0
Голлар: Бензема (61, 86), Асенсио (74).
Реал: Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде (Асенсио, 74), Азар (Винисиус, 82), Бензема.
Валенсия: Силлессен, Гайя, Мангаля, Гильямон, Васс, Солер (Черишев, 69), Кондогбиа, Парехо (Коклен, 69), Ферран Торрес (Гедеш, 59), Родриго (Ли Кан Ин, 76), Макси Гомес (Гамейро, 60).
Огоҳлантиришлар: Гайя (24), Гильямон (84).
Четлатиш: Ли Кан Ин (89).
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