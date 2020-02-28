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Суперлига. "Сўғдиёна" "Пахтакор"дан кейин "Локомотив"ни ҳам мағлуб этди
Бугун Coca Cola Суперлигасида 5-тур ўйинлари давом эттирилди. "Локомотив" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни қабул қилди ва 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
“Локомотив” – “Сўғдиёна” 1:2
Голлар: Жасур Ҳасанов 43, - 0:1. Шаҳзод Шайманов 52 автогол, - 0:2. Кирилл Погребняк 58, - 1:2 (Диёр Туропов).
"Локомотив": 35.Жавоҳир Илёсов, 4.Шаҳзод Шайманов, 5.Деян Дамьянович, 7.Кахи Махарадзе, 8.Вадим Афонин, 9.Кирилл Погребняк (19.Авазбек Ўлмасалиев, 66), 11.Темурхўжа Абдухолиқов, 18.Иброҳим Ғанихонов (77.Диёржон Туропов, 46), 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 37.Шерзод Файзиев.
Захира: 1.Игнатий Нестеров, 6.Даврон Умиров, 22.Камрон Сайдазимов, 25.Жавоҳир Алижонов, 26.Дилшод Комилов, 70.Ойбек Қиличев, 80.Фарруҳ Иброҳимов.
"Сўғдиёна": 27.Милан Митрович, 2.Сардор Қулматов, 3.Искандар Шойқулов, 4.Элёр Орифов, 5.Аюбхон Номанов (22.Шаҳбоз Жўрабеков, 79), 8.Жамшид Болтабоев, 10.Шоҳруз Норхонов (20.Баҳодир Насимов, 79), 11.Жасур Ҳасанов (17.Иван Нагаев, 86), 12.Санъат Шихов (7.Санжар Рашидов, 70), 80.Эливелто Рибейро (19.Жавоҳир Қаҳрамонов, 86), 93.Марко Колакович.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 14.Даниэль Насриддинов, 21.Саҳоб Рашидов, 30.Диан Талхатов.
Огоҳлантиришлар: Сардор Қулматов 10, Иброҳим Ғанихонов 21, Жамшид Болтабоев 34, Эливелто Рибейро 62. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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