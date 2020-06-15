0
Суперлига. "Андижон"нинг ғалабасиз серияси давом этади
Бугун Coca Cola Суперлигасида 5-тур учрашувларига якун ясалди. Виктор Кумиков бошқарувидаги "Андижон" жамоаси Бекободнинг "Металлург" клубини қабул қилди ва 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. 36-дақиқада Станислав Андреев ўзининг чиройли зарбаси билан ҳисобни очган бўлса, биринчи тайм сўнггида 11 метрли жарима тўпини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди.
Суперлига. 5-тур
21 июнь, якшанба
“Андижон” – “Металлург” 0:2
Голлар: Станислав Андреев 36, - 0:1 (Евгений Чумак). Станислав Андреев 45+2 пенальти, - 0:2.
"Андижон": 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов (9.Эммануэль Аривчукву, 46), 4.Фарҳод Мираҳматов, 5.Хушнудбек Авилов (77.Жаҳонгир Абдумўминов, 73), 7.Жамшид Ҳасанов, 8.Фарҳодбек Бекмуродов, 11.Сирож Мелиев (14.Мишель Ибе, 46), 17.Абдулло Олимов (70. Нодир Мавлонов, 69), 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов (10.Артём Литвяков, 46), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 16.Элдор Адҳамов, 71.Исломбек Абдуллаев, 8.Бахтиёржон Қосимов, 27.Муҳаммадали Юлдашев.
"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббос Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 90), 8.Саламат Қутибоев (20.Ҳудойшукур Сатторов, 64), 10.Шаҳзод Убайдуллаев (15.Зоҳид Абдуллаев, 64), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14.Аброр Тошқўзиев, 64), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев, 88.Евгений Чумак (77.Муҳаммад Исаев, 84).
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 22.Шаҳзод Ғофурбеков, 43.Даврон Анваров, .
Огоҳлантиришлар: Сирож Мелиев 29, Фарҳод Мираҳматов 72, Усмонали Исмоналиев 75. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
Суперлига. "Бухоро" мавсумдаги илк очкосини қўлга киритди
Суперлига. "Насаф" иродали ғалабани қўлга киритди
“Металлург” ўз майдонида “Қўқон-1912”ни мағлубиятга учратди
Погребнякнинг дубли "Локомотив"га "Андижон" устидан ғалаба келтирди
Суперлига. "Сўғдиёна" ўз уйида, "Андижон" Бекободда ғалаба қозонди
Суперлига. "Навбаҳор" Бекободда мағлуб бўлди