21:16 / 21.06.2020
0
Спорт

Суперлига. "Андижон"нинг ғалабасиз серияси давом этади

Суперлига. "Андижон"нинг ғалабасиз серияси давом этади

Бугун Coca Cola Суперлигасида 5-тур учрашувларига якун ясалди. Виктор Кумиков бошқарувидаги "Андижон" жамоаси Бекободнинг "Металлург" клубини қабул қилди ва 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. 36-дақиқада Станислав Андреев ўзининг чиройли зарбаси билан ҳисобни очган бўлса, биринчи тайм сўнггида 11 метрли жарима тўпини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди.

Суперлига. 5-тур
21 июнь, якшанба
“Андижон” – “Металлург” 0:2
Голлар: Станислав Андреев 36, - 0:1 (Евгений Чумак). Станислав Андреев 45+2 пенальти, - 0:2.

"Андижон": 1.Аслонбек Аҳроров, 3.Азамат Исроилов (9.Эммануэль Аривчукву, 46), 4.Фарҳод Мираҳматов, 5.Хушнудбек Авилов (77.Жаҳонгир Абдумўминов, 73), 7.Жамшид Ҳасанов, 8.Фарҳодбек Бекмуродов, 11.Сирож Мелиев (14.Мишель Ибе, 46), 17.Абдулло Олимов (70. Нодир Мавлонов, 69), 22.Усмонали Исмоналиев, 23.Тимур Усмонов (10.Артём Литвяков, 46), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 16.Элдор Адҳамов, 71.Исломбек Абдуллаев, 8.Бахтиёржон Қосимов, 27.Муҳаммадали Юлдашев.

"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббос Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (11.Муродбек Бобожонов, 90), 8.Саламат Қутибоев (20.Ҳудойшукур Сатторов, 64), 10.Шаҳзод Убайдуллаев (15.Зоҳид Абдуллаев, 64), 21.Камолиддин Тожиев, 23.Абдураҳмон Абдулҳақов (14.Аброр Тошқўзиев, 64), 27.Ихтиёр Тошпўлатов, 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев, 88.Евгений Чумак (77.Муҳаммад Исаев, 84).
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 22.Шаҳзод Ғофурбеков, 43.Даврон Анваров, .

Огоҳлантиришлар: Сирож Мелиев 29, Фарҳод Мираҳматов 72, Усмонали Исмоналиев 75.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Мавзуга оид янгиликлар
Суперлига. "Бухоро" мавсумдаги илк очкосини қўлга киритди
Суперлига. "Бухоро" мавсумдаги илк очкосини қўлга киритди
15.06.20, Спорт
Суперлига. "Насаф" иродали ғалабани қўлга киритди
Суперлига. "Насаф" иродали ғалабани қўлга киритди
08.03.20, Спорт
“Металлург” ўз майдонида “Қўқон-1912”ни мағлубиятга учратди
“Металлург” ўз майдонида “Қўқон-1912”ни мағлубиятга учратди
06.03.20, Спорт
Погребнякнинг дубли "Локомотив"га "Андижон" устидан ғалаба келтирди
Погребнякнинг дубли "Локомотив"га "Андижон" устидан ғалаба келтирди
28.02.20, Спорт
Суперлига. "Сўғдиёна" ўз уйида, "Андижон" Бекободда ғалаба қозонди
Суперлига. "Сўғдиёна" ўз уйида, "Андижон" Бекободда ғалаба қозонди
11.08.19, Спорт
Суперлига. "Навбаҳор" Бекободда мағлуб бўлди
Суперлига. "Навбаҳор" Бекободда мағлуб бўлди
04.11.18, Спорт

Спорт янгиликлари

Ўзбекистонлик "Кичик Тайсон" ёхуд Вьетнамдаги учликнинг жанг қилиш санаси аниқ бўлди
Ўзбекистонлик "Кичик Тайсон" ёхуд Вьетнамдаги учликнинг жанг қилиш санаси аниқ бўлди
21 июня 2020
0
Суперлига. “Машъал” – “Насаф” учрашувида дуранг қайд этилди
Суперлига. “Машъал” – “Насаф” учрашувида дуранг қайд этилди
21 июня 2020
0
Эшитдик-да! "Бунёдкор" билан ўйин Фёдоров учун сўнгги имконият, унинг ўрнини Хомяков эгаллаши мумкин
Эшитдик-да! "Бунёдкор" билан ўйин Фёдоров учун сўнгги имконият, унинг ўрнини Хомяков эгаллаши мумкин
21 июня 2020
0
Карантиндаги Шомуродов қачон майдонга қайтиши аниқ бўлди
Карантиндаги Шомуродов қачон майдонга қайтиши аниқ бўлди
21 июня 2020
0
Аввалги Жасур қани? Беларусда Яхшибоевнинг ўйинини танқид қилишди
Аввалги Жасур қани? Беларусда Яхшибоевнинг ўйинини танқид қилишди
21 июня 2020
0
Миржалол Қосимов: Вазиятлардан фойдаланишда камчиликлар бор
Миржалол Қосимов: Вазиятлардан фойдаланишда камчиликлар бор
21 июня 2020
0
«Шахтёр» кетма-кет тўртинчи марта Украина чемпионига айланди
«Шахтёр» кетма-кет тўртинчи марта Украина чемпионига айланди
21 июня 2020
0
"Пахтакор"дан бешта гол ўтказган дарвозабон: Етти ухлаб тушимга ҳам кирмаганди
"Пахтакор"дан бешта гол ўтказган дарвозабон: Етти ухлаб тушимга ҳам кирмаганди
21 июня 2020
0