21:26 / 02.07.2020
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Спорт

Суперлига. "Металлург" Муборакда "Бухоро"ни йирик ҳисобда таслим қилди

Суперлига. "Металлург" Муборакда "Бухоро"ни йирик ҳисобда таслим қилди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 7-тур доирасидаги "Бухоро" - "Металлург" ўйини бўлиб ўтди.
БУХОРО – МЕТАЛЛУРГ 1:4
Голлар: Аббос Отахонов 33, - 0:1. Суҳроб Неъматов 38, - 1:1 (Иззат Абдуллаев). Станислав Андреев 51 пенальти, - 1:2. Шаҳзод Убайдуллаев 53, - 1:3 (Дониёр Нарзуллаев). Шаҳзод Убайдуллаев 60, - 1:4 (Саламат Қутибоев).

"Бухоро": 91.Зафар Сафоев, 4.Миржалол Жумаев, 5.Бобуржон Аманов, 9.Жасур Ҳакимов (7.Суҳроб Неъматов, 27), 11.Зоҳир Пиримов, 16.Жасур Ҳасанов (33.Жавоҳир Шодмонов, 64), 19.Бекзод Сайидов, 28.Эргаш Исмоилов, 40.Азизбек Амонов, 60.Бобур Фарҳодов, 77.Иззат Абдуллаев (17.Беҳруз Саъдиллоев, 58).
Захира: 20.Сардор Қобулжонов, 25.Шоҳжаҳон Насимов, 21.Аббосбек Жумақулов, 26.Аброр Хусинов, 29.Шаҳзод Бешимов, 98.Солибек Каримов.

"Металлург": 12.Александр Лобанов, 5.Аббосжон Отахонов, 7.Дониёр Нарзуллаев (23.Абдураҳмон Абдулҳақов, 89), 8.Саламат Қутибоев, 10.Шаҳзод Убайдуллаев (15.Зоҳид Абдуллаев, 77), 21.Камолиддин Тожиев, 22.Шаҳзодбек Ғофурбеков, 27.Ихтиёр Тошпўлатов (14.Аброр Тошқўзиев, 64), 28.Станислав Андреев, 55.Акбар Исматуллаев, 88.Евгений Чумак (20.Худойшукур Сатторов, 77).
Захира: 1.Акмал Турсунбоев, 4.Одилбек Абдумажидов, 9.Маҳмуджон Қудратуллаев, 11.Муродбек Бобожонов, 77.Муҳаммад Исаев.

Огоҳлантиришлар: Аббос Отахонов 55, Зоҳир Пиримов 79.
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