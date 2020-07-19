08:41 / 19.07.2020
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Спорт

Ўзбек футболчиларининг нархи кескин ошади!

Ўзбек футболчиларининг нархи кескин ошади!
Россиялик футбол мутахассиси Юрий Белоус ўзбек футболчилари ҳақида илиқ фикрларини билдирди.

- Сизлар билан антиқа тарихни кузатяпмиз. Ҳозир ўзбек футболчиларидан Остон Ўрунов “Уфа”да, Элдор Шомуродов “Ростов”да ўйнаяпти. Ўзбекистон катта эҳтимол билан 2022 йили Қатардаги жаҳон чемпионатида ўйнайди ва ўзбек футболчиларининг трансфер нархи бир неча баробар ошиб кетади, - деди Юрий Белоус.

Юрий Белоус “Локомотив” вице-президенти, “Москва” ва “Ростов” клублари бош менежери ва бош директори вазифаларида ишлаган. Айни пайтда “Футбол-Маркет” компаниясини бошқармоқда.
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