22:22 / 28.10.2020
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Спорт

Суперлига. "Пахтакор" Муборакда йирик ғалабага эришди

Суперлига. "Пахтакор" Муборакда йирик ғалабага эришди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 21-туридан ўрин олган "Машъал" - "Пахтакор" учрашуви ўз якунига етди. Унда "шерлар" 4:1 ҳисобидаги ғалабага эришди. Ушбу ғалабадан сўнг, Арвеладзе шогирдлари 53 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамликни давом эттирадиган бўлди.

"Машъал"– "Пахтакор" - 1:4
Голлар: Драган Черан 5, - 0:1. Шерзод Темиров 13, - 1:1 (Сардор Абдураимов). Достонбек Ҳамдамов 31, - 1:2 (Одил Ҳамробеков). Игорь Сергеев 73, - 1:3 (Ҳожиакбар Алижонов). Диёр Холматов 90+3, - 1:4 (Жавоҳир Сидиқов).

"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов, 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 8.Ибе Мишель Окоро, 10.Шерзод Темиров (29.Ҳумоюн Муртозаев, 62), 11.Мўминжон Мелиев, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 19.Сардор Абдураимов, 33.Денис Васильев, 76.Абдумалик Норқобилов (17.Жамолиддин Убайдуллаев, 87), 77.Иброҳим Нўъмонов.
Захира: 1.Ботир Носиров, 30.Шоҳруҳжон Эшбўтаев, 14.Элла Кен Арманд, 18.Аббос Шодмонов, 23.Самандар Шукуруллаев, 27.Сардор Эминов, 99.Жаҳонгир Абдусаломов.

"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Акром Комилов (34.Фарруҳ Сайфиев, 76), 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан (99.Жавоҳир Сидиқов 76), 11.Игорь Сергеев (28.Диёр Холматов, 85), 15.Егор Кримец, 17.Достонбек Ҳамдамов (8.Асадбек Собиржонов, 85), 20.Одил Ҳамробеков (29.Владимир Козак, 76), 21.Аброр Исмоилов.
Захира: 35.Санжар Қувватов, 18.Ҳожимат Эркинов, 23.Шерзод Аъзамов, .

Огоҳлантиришлар: Одилжон Ҳамробеков 40, Аброр Исмоилов 45+2, Анзур Исмоилов 90.
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