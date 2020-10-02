0
Суперлига. "Пахтакор" Муборакда йирик ғалабага эришди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 21-туридан ўрин олган "Машъал" - "Пахтакор" учрашуви ўз якунига етди. Унда "шерлар" 4:1 ҳисобидаги ғалабага эришди. Ушбу ғалабадан сўнг, Арвеладзе шогирдлари 53 очко билан турнир жадвалида якка пешқадамликни давом эттирадиган бўлди.
"Машъал"– "Пахтакор" - 1:4
Голлар: Драган Черан 5, - 0:1. Шерзод Темиров 13, - 1:1 (Сардор Абдураимов). Достонбек Ҳамдамов 31, - 1:2 (Одил Ҳамробеков). Игорь Сергеев 73, - 1:3 (Ҳожиакбар Алижонов). Диёр Холматов 90+3, - 1:4 (Жавоҳир Сидиқов).
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов, 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 8.Ибе Мишель Окоро, 10.Шерзод Темиров (29.Ҳумоюн Муртозаев, 62), 11.Мўминжон Мелиев, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 19.Сардор Абдураимов, 33.Денис Васильев, 76.Абдумалик Норқобилов (17.Жамолиддин Убайдуллаев, 87), 77.Иброҳим Нўъмонов.
Захира: 1.Ботир Носиров, 30.Шоҳруҳжон Эшбўтаев, 14.Элла Кен Арманд, 18.Аббос Шодмонов, 23.Самандар Шукуруллаев, 27.Сардор Эминов, 99.Жаҳонгир Абдусаломов.
"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Акром Комилов (34.Фарруҳ Сайфиев, 76), 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан (99.Жавоҳир Сидиқов 76), 11.Игорь Сергеев (28.Диёр Холматов, 85), 15.Егор Кримец, 17.Достонбек Ҳамдамов (8.Асадбек Собиржонов, 85), 20.Одил Ҳамробеков (29.Владимир Козак, 76), 21.Аброр Исмоилов.
Захира: 35.Санжар Қувватов, 18.Ҳожимат Эркинов, 23.Шерзод Аъзамов, .
Огоҳлантиришлар: Одилжон Ҳамробеков 40, Аброр Исмоилов 45+2, Анзур Исмоилов 90. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
"Машъал"– "Пахтакор" - 1:4
Голлар: Драган Черан 5, - 0:1. Шерзод Темиров 13, - 1:1 (Сардор Абдураимов). Достонбек Ҳамдамов 31, - 1:2 (Одил Ҳамробеков). Игорь Сергеев 73, - 1:3 (Ҳожиакбар Алижонов). Диёр Холматов 90+3, - 1:4 (Жавоҳир Сидиқов).
"Машъал": 35.Раҳимжон Давронов, 5.Нажмиддин Нормуродов, 6.Сирожиддин Раҳматуллаев, 8.Ибе Мишель Окоро, 10.Шерзод Темиров (29.Ҳумоюн Муртозаев, 62), 11.Мўминжон Мелиев, 15.Муҳаммадали Алиқулов, 19.Сардор Абдураимов, 33.Денис Васильев, 76.Абдумалик Норқобилов (17.Жамолиддин Убайдуллаев, 87), 77.Иброҳим Нўъмонов.
Захира: 1.Ботир Носиров, 30.Шоҳруҳжон Эшбўтаев, 14.Элла Кен Арманд, 18.Аббос Шодмонов, 23.Самандар Шукуруллаев, 27.Сардор Эминов, 99.Жаҳонгир Абдусаломов.
"Пахтакор": 25.Элдорбек Суюнов, 3.Ҳожиакбар Алижонов, 4.Акром Комилов (34.Фарруҳ Сайфиев, 76), 5.Анзур Исмоилов, 9.Жалолиддин Машарипов, 10.Драган Черан (99.Жавоҳир Сидиқов 76), 11.Игорь Сергеев (28.Диёр Холматов, 85), 15.Егор Кримец, 17.Достонбек Ҳамдамов (8.Асадбек Собиржонов, 85), 20.Одил Ҳамробеков (29.Владимир Козак, 76), 21.Аброр Исмоилов.
Захира: 35.Санжар Қувватов, 18.Ҳожимат Эркинов, 23.Шерзод Аъзамов, .
Огоҳлантиришлар: Одилжон Ҳамробеков 40, Аброр Исмоилов 45+2, Анзур Исмоилов 90. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
Воҳа дербисида "Насаф" йирик ҳисобда "Машъал" устидан ғалабага эришди
"Бунёдкор" 10 киши бўлиб қолган "Машъал"ни аранг таслим этди
Суперлига. "Машъал" сафарда "Локомотив"ни таслим этди
Суперлига. Дердийок ва Чераннинг голлари "Пахтакор"га ғалаба келтирди
Суперлига. Холмуҳаммедовнинг иккита голи "Машъал"ни мағлуб этди
Суперлига. “Сурхон” “Машъал” билан ўйинда 0:2 ҳисобида ортда бориб, мағлубиятдан қутулиб қолди