10:44 / 27.08.2021
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Спорт

Европа лигаси. Гуруҳ босқичининг барча иштирокчилари номи маълум, бугун қуръа

Европа лигаси. Гуруҳ босқичининг барча иштирокчилари номи маълум, бугун қуръа
Европа лигасининг гуруҳ босқичида иштирок этадиган барча жамоалар номи аниқ бўлди. Эътиборингизга ушбу босқичга йўл олган барча жамоалар ва уларнинг қуръа олдидан саватчага бўлинган ҳолатини ҳавола қиламиз:

1-саватча: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

2-саватча: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерландия).

3-саватча: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Туркия), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).

4-саватча: «Рапид» (Австрия), «Галатасарой» (Туркия), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

Қуръа ташлаш маросими бугун ўтказилади.

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Янгиликлар » Спорт » Европа лигаси. Гуруҳ босқичининг барча иштирокчилари номи маълум, бугун қуръа

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