395
Европа лигаси. Гуруҳ босқичининг барча иштирокчилари номи маълум, бугун қуръа
Европа лигасининг гуруҳ босқичида иштирок этадиган барча жамоалар номи аниқ бўлди. Эътиборингизга ушбу босқичга йўл олган барча жамоалар ва уларнинг қуръа олдидан саватчага бўлинган ҳолатини ҳавола қиламиз:
1-саватча: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
2-саватча: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерландия).
3-саватча: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Туркия), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).
4-саватча: «Рапид» (Австрия), «Галатасарой» (Туркия), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).
Қуръа ташлаш маросими бугун ўтказилади. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
1-саватча: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
2-саватча: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерландия).
3-саватча: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Туркия), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).
4-саватча: «Рапид» (Австрия), «Галатасарой» (Туркия), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).
Қуръа ташлаш маросими бугун ўтказилади. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
Толиблар АҚШнинг бир нечта самолёт ва вертолётини эгаллаб олди
Коронавируснинг барча турларидан ҳимоя қилувчи восита топилди
Аҳмад-Шоҳ Масъуднинг ўғли «Толибон»га қарши кураш кучларини тузди
Равшан Ҳайдаров тўғри танловми?
Афғонистондаги сиёсий вазият ва кутилмалар ҳақида эксперт билан суҳбат
Толиблар Кобул аэропортига олиб борувчи йўлни тўсишди. Афғонистондан сўнгги хабарлар
Демократия фақат сўзда: Украина қандай қилиб репрессия ва цензура мамлакатига айланди
Панжшер сулҳ тузиш тарафдори, аммо ҳужумга ҳам тайёр. «Толибон»га қарши кучлар жойлашган ҳудудда нималар бўляпти?