18:07 / 05.11.2021
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Спорт

"Сен урмасанг, сенга уришади": "Локомотив" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни таслим этди

"Сен урмасанг, сенга уришади": "Локомотив" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни таслим этди
Суперлиганинг 24-туридан ўрин олган "Локомотив" - "Сўғдиёна" учрашуви бўлиб ўтди. Унда “Локомотив” клуби Темурхўжа Абдухолиқовнинг пенальтидан киритган голи эвазига 1:0 ҳисобида ҳалаба қозонди.
“Локомотив” – “Сўғдиёна” - 1:0
Гол: Темурхўжа Абдухолиқов 45+4, - 1:0.

Голга айланмаган пенальти: Марко Колакович 45 (дарвозабон)

"Локомотив": 35.Жавоҳир Илёсов, 3.Ислом Қобилов, 5.Кахи Махарадзе, 11.Темурхўжа Абдухолиқов (14.Азизбек Амонов, 46), 17.Санжар Қодирқулов, 19.Жасур Жалолиддинов, 20.Жалолиддин Жумабоев, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев (45.Нурмуҳаммад Тошпўлатов, 79), 37.Шерзод Файзиев, 77.Диёр Туропов, 94.Хушидбек Мухторов.
Захира: 1.Абдумавлон Абдужалилов, 4.Дилшод Комилов, 7.Садриддин Абдуллаев, 8.Жавоҳир Сидиқов, 10.Марат Бикмаев, 22.Самуэль Опекс, 27.Ислом Рашидхонов.

"Сўғдиёна": 27. Милан Митрович, 4. Элёр Орифов, 5.Аюбҳон Нўмонов, 6. Искандар Шайкулов, 8. Жамшид Болтабоев, 11. Жасур Ҳасанов (28. Эргаш Исмоилов, 46), 17. Шаҳбоз Жўрабеков (18. Дарко Станоевич, 84), 19. Жавоҳир Қаҳрамонов, 31. Лука Чермель, 77.Саҳоб Рашидов (15. Жасур Ҳакимов, 58), 93. Марко Колакович.
Захира: 1. Ширинбой Абдуллаев, 2.Сардор Қулматов, 25. Нодир Қўйбоқов, 88. Муҳсин Бозоров.

Огоҳлантиришлар: Хуршидбек Мухторов 44, Ислом Қобилов 59.

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Янгиликлар » Спорт » "Сен урмасанг, сенга уришади": "Локомотив" ўз майдонида "Сўғдиёна"ни таслим этди

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