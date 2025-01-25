Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди

·220·Техно
Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди
Япониянинг Fujitsu компанияси Intel Lunar Lake процессорига эга янги FMV Note U номли ноутбукини тақдим этди. Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, мазкур гаджет Copilot+ (такомиллаштирилган СИ) ўрнатилган дунёдаги энг енгил ноутбукдир.
Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди
Фото: Fujitsu
Ултрабукнинг оғирлиги 848 грамм, қалинлиги эса 2,54 сантиметрни ташкил этади. Корпус ингичка бўлишига қарамай, у 64 Вт қувватга эга катта ҳажмли аккумуляторни ўз ичига олган. Унинг қуввати 36 соатгача кутиш режимида ишлаш имконини беради. Узлуксиз видеоларни томоша қилиш вақти эса 15,5 соатни ташкил этади.

FMV Note U 1920х1200 пикселли, 14 дюймли IPS панелга эга. Шунингдек, ултрабук бармоқ излари учун сенсор ва 1080п сифатли веб-камера билан жиҳозланган.
Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди
Фото: Fujitsu
Windows қурилмасининг чипсетида 4,8 гигагерц тезлигига эга тўртта ядро ва Intel Аrc Graphics 140 график модули ўрнатилган. NPU (Neural Prpsessing Unit) махсус процессор чипи шовқинни камайтириш, автоматик субтитрлар, тасвир яратиш ва Microsoft Recall учун иловаларни яратиш вақтини тезлаштиради.

FMV Note U ноутбуки Thunderbolt 4-ни қўллаб-қувватлайдиган иккита USB-C порти, иккита USB-А порти, HDMI 2.1, microSD учун слот, 3,5 мм қулоқчин учун слотга эга.
Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди
Фото: Fujitsu
Бундан ташқари, мазкур ноутбук Гигабит Ethernet — маълумотларни 1 гигабит/с (1 Гбпс ёки 1000 Мбпс) тезликда узатишга мўлжалланган тармоқ технологиясига ҳам эга. Бу Ethernet стандартларининг такомиллаштирилган версияси бўлиб, асосан, юқори тезликда маълумот узатишни талаб қиладиган тармоқ тизимларида қўлланилади. Бу тизим енгил ноутбуклар учун камёбдир.
Дунёдаги энг енгил ноутбук ишлаб чиқилди
Фото: Fujitsu
Fujitsu компаниясининг ноутбуклари фақат Япония ва АҚШда сотилади. Cоrе Ultra 5 ва 16/256 ГБ хотирага эга асосий модел 214 000 иена (≈1373 доллар) туради. Флагман конфигурацияси Cоrе Ultra 7,32 ГБ оператив хотира ва 2 ТБ хотира билан бирга келади. Унинг нархи 332 800 иена (≈2135 доллар).
Япон НоутбукFujitsu КомпаниясиIntel ПроцессорУлтрабук ОғирлигиCopilot+ ТехнологиясиГигабит EthernetЁнгил НоутбукФудзитсу КомпаниясиИнтел ЛунарФМВ НотВиндоус Қурилмаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиБугун, 01:52Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди