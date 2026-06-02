NVIDIA сунъий интеллект агентлари учун янги RTX Спарк процессорини тақдим этди

·77·Техно
NVIDIA сунъий интеллект агентлари учун янги RTX Спарк процессорини тақдим этди

Тайпейдаги Компутех кўргазмасида NVIDIA компанияси шахсий компьютерлар учун мўлжалланган RTX Spark номли янги процессорни намойиш этди. Компания ушбу ишланмани "суперчип" деб атамоқда ва у 1 петафлоп қувватга эга бўлиб, ОпенКлав ёки Ҳермес Агент каби сунъий интеллект агентларини хавфсиз ишга тушириш учун махсус лойиҳалаштирилган. NVIDIA ушбу янгилик орқали 200 миллиард долларлик CPU бозорида ўз улушини кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги RTX Spark чиплари билан жиҳозланган Windows компьютерлари жорий йилнинг куз фаслидан сотувга чиқади. Уларни ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface ва МСИ каби етакчи брендлар ишлаб чиқаради, кейинчалик Acer ва Гигабйте ҳам ушбу рўйхатга қўшилади. Microsoft билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус "сандбох" технологияси туфайли фойдаланувчилар катта тил моделларини (LLM) бевосита ўз қурилмаларида, булутли хизматларсиз ишлатиш имкониятига эга бўладилар.

NVIDIA асосчиси ва раҳбари Женсен Ҳуангнинг таъкидлашича, ушбу технология иловаларни қўлда очиш, босиш ва ёзиш даврига чек қўяди. "RTX Spark ва Microsoft Windows ёрдамида сиз шунчаки сўрайсиз — компьютер эса ишни бажаради", — деди у. Тизим нафақат ижодкорлар ва геймерлар учун, балки кундалик вазифаларни автоматлаштирувчи миллиардлаб СИ-агентлар учун асосий воситага айланиши кутилмоқда.

Ҳозирда Adobe, Блендер, КомфЮИ, Риот Гамес ва Хбох каби 100 дан ортиқ дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилари янги чипни қўллаб-қувватлашини тасдиқлаган. NVIDIA ўзининг RTX технологияси 1000 дан ортиқ ўйин ва иловаларда тасвир сифатини яхшилашини ва СИ функцияларини тезлаштиришини вада қилмоқда. Бу NVIDIA учун 2013-йилдаги Surface РТ муваффақиятсизлигидан сўнг АРМ архитектурасига асосланган Windows бозорига қайтишдаги муҳим қадамдир.

NVIDIARTX СпаркСунъий IntelлектMicrosoftProтсессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин