NVIDIA сунъий интеллект агентлари учун янги RTX Спарк процессорини тақдим этди
Тайпейдаги Компутех кўргазмасида NVIDIA компанияси шахсий компьютерлар учун мўлжалланган RTX Spark номли янги процессорни намойиш этди. Компания ушбу ишланмани "суперчип" деб атамоқда ва у 1 петафлоп қувватга эга бўлиб, ОпенКлав ёки Ҳермес Агент каби сунъий интеллект агентларини хавфсиз ишга тушириш учун махсус лойиҳалаштирилган. NVIDIA ушбу янгилик орқали 200 миллиард долларлик CPU бозорида ўз улушини кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги RTX Spark чиплари билан жиҳозланган Windows компьютерлари жорий йилнинг куз фаслидан сотувга чиқади. Уларни ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface ва МСИ каби етакчи брендлар ишлаб чиқаради, кейинчалик Acer ва Гигабйте ҳам ушбу рўйхатга қўшилади. Microsoft билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус "сандбох" технологияси туфайли фойдаланувчилар катта тил моделларини (LLM) бевосита ўз қурилмаларида, булутли хизматларсиз ишлатиш имкониятига эга бўладилар.
NVIDIA асосчиси ва раҳбари Женсен Ҳуангнинг таъкидлашича, ушбу технология иловаларни қўлда очиш, босиш ва ёзиш даврига чек қўяди. "RTX Spark ва Microsoft Windows ёрдамида сиз шунчаки сўрайсиз — компьютер эса ишни бажаради", — деди у. Тизим нафақат ижодкорлар ва геймерлар учун, балки кундалик вазифаларни автоматлаштирувчи миллиардлаб СИ-агентлар учун асосий воситага айланиши кутилмоқда.
Ҳозирда Adobe, Блендер, КомфЮИ, Риот Гамес ва Хбох каби 100 дан ортиқ дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилари янги чипни қўллаб-қувватлашини тасдиқлаган. NVIDIA ўзининг RTX технологияси 1000 дан ортиқ ўйин ва иловаларда тасвир сифатини яхшилашини ва СИ функцияларини тезлаштиришини вада қилмоқда. Бу NVIDIA учун 2013-йилдаги Surface РТ муваффақиятсизлигидан сўнг АРМ архитектурасига асосланган Windows бозорига қайтишдаги муҳим қадамдир.
…