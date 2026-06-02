Эски Ан-24 ўрнини босувчи Ил-114-300 синовлардан муваффақиятли ўтди

·43·Техно
Эски Ан-24 ўрнини босувчи Ил-114-300 синовлардан муваффақиятли ўтди

Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) Ил-114-300 йўловчи самолётини сертификатлашнинг якуний босқичига келди. ОАК раҳбари Вадим Бадеха ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилишича, тур сертификатини олиш учун зарур бўлган барча синов парвозлари муваффақиятли якунланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ҳаво кемасини ишлаб чиқиш ишлари таркибига ОАК кирувчи "Ростех" давлат корпорацияси корхоналари томонидан олиб борилмоқда. Ил-114-300 самолёти собиқ иттифоқ даврида яратилган Ил-114 моделининг модернизация қилинган варианти ҳисобланади.

ОАК ушбу лойиҳа орқали серияли ишлаб чиқаришни қайта тиклашни мақсад қилган. Кутилишича, янги лайнер ички авиалинияларда маънан эскирган Ан-24 самолётлари, шунингдек, худди шу тоифадаги хорижий ҳаво кемалари ўрнини эгаллайди.

Аввалроқ самолёт Арктика шароитида қўшимча синовлардан ўтиб, ўзининг парвоз-техник хусусиятларини тасдиқлаган эди. Режага кўра, 2030-йилга бориб ишлаб чиқариш ҳажми йилига 12 та самолётга етказилиши лозим.

Янги техниканинг илк фойдаланувчилари шимолий ҳудудларда фаолият юритувчи авиакомпаниялар, хусусан, Иккинчи Архангелск авиация отряди бўлиши кутилмоқда.

АвиацияТехнологияИл-114-300СамолётРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин