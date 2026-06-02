Microsoft ОпенКлав асосидаги янги Скоут сунъий интеллект ёрдамчисининг тақдим этди

·40·Техно
Microsoft ОпенКлав асосидаги янги Скоут сунъий интеллект ёрдамчисининг тақдим этди

2026-йилнинг илк ҳафталарида ОпенКлав лойиҳаси технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлиб, кўплаб мутахассисларни чекланмаган AI-агентлар имкониятлари билан таништирган эди. OpenAI ушбу лойиҳа асосчисини ўз жамоасига қўшиб олганидан сўнг лойиҳа суръати пасайган бўлса-да, унинг таъсири сақланиб қолди. Бугун Microsoft компанияси ОпенКлав қуввати ва мослашувчанлигини Microsoft 365 тизимига олиб кирувчи янги Скоут ёрдамчисини ишга туширганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ОпенКлав фреймворки асосида яратилган Скоут — бу фойдаланувчи билан доимий мулоқотда бўладиган, ўзига хос шахсият ва услубга эга агентик ёрдамчидир. Фойдаланувчилар ўз Скоут нусхасига исталган номни беришлари (масалан, Себастиан) ва автоматлаштирилиши керак бўлган вазифалар бўйича унга доимий кўрсатмалар бериб боришлари мумкин. Microsoft вице-президенти Омар Шаҳиненинг сўзларига кўра, асосий мақсад фойдаланувчининг эҳтиёжларига фаол мослашадиган ёрдамчи яратишдир.

Скоут ҳозирча Microsoft Фронтиер дастури орқали тақдим этилмоқда ва ундан фойдаланиш учун GitHub Copilot обунаси талаб этилади. Тизим булутли технологияларга асосланган бўлса-да, у иш столи ва браузерларда ҳам ишлайди. Бу эса уни электрон почта, календар ва бошқа тизимларга осон улаш имконини беради. Скоут календарни бошқариш ва мажлислар кун тартибини тузиш каби тайёр кўникмалар билан таъминланган.

Хавфсизлик масалаларига келсак, Microsoft назоратсиз агентлар билан боғлиқ хавотирларни бартараф этиш учун махсус ҳимоя тизимини жорий қилди. Скоут таркибида ўрнатилган "сиёсатга мувофиқлик тизими" (поликй конформансе сйстем) мавжуд бўлиб, у ёрдамчининг кўрсатмаларга мувофиқ ишлаётганини доимий текшириб боради. Ҳар бир текширув натижаси бўйича алоҳида аудит ҳисоботи шакллантирилади.

Ушбу янгилик Microsoft Буилд конференцияси доирасида тақдим этилган бир қатор маҳсулотларнинг бир қисмидир. Компания, шунингдек, аппарат таъминотига йўналтирилган Proжект Солара, Copilot янгиланиши ва янги мантиқий фикрловчи AI моделини ҳам намойиш этди. Скоут ёрдамчиси фойдаланувчиларнинг иш услубини ўрганиб, вақт ўтиши билан янада ақлли ва мустақил агентга айланиб боради.

MicrosoftСкоутСунъий IntelлектGitHub CopilotОпенКлав
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин