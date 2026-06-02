Microsoft ОпенКлав асосидаги янги Скоут сунъий интеллект ёрдамчисининг тақдим этди
2026-йилнинг илк ҳафталарида ОпенКлав лойиҳаси технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлиб, кўплаб мутахассисларни чекланмаган AI-агентлар имкониятлари билан таништирган эди. OpenAI ушбу лойиҳа асосчисини ўз жамоасига қўшиб олганидан сўнг лойиҳа суръати пасайган бўлса-да, унинг таъсири сақланиб қолди. Бугун Microsoft компанияси ОпенКлав қуввати ва мослашувчанлигини Microsoft 365 тизимига олиб кирувчи янги Скоут ёрдамчисини ишга туширганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ОпенКлав фреймворки асосида яратилган Скоут — бу фойдаланувчи билан доимий мулоқотда бўладиган, ўзига хос шахсият ва услубга эга агентик ёрдамчидир. Фойдаланувчилар ўз Скоут нусхасига исталган номни беришлари (масалан, Себастиан) ва автоматлаштирилиши керак бўлган вазифалар бўйича унга доимий кўрсатмалар бериб боришлари мумкин. Microsoft вице-президенти Омар Шаҳиненинг сўзларига кўра, асосий мақсад фойдаланувчининг эҳтиёжларига фаол мослашадиган ёрдамчи яратишдир.
Скоут ҳозирча Microsoft Фронтиер дастури орқали тақдим этилмоқда ва ундан фойдаланиш учун GitHub Copilot обунаси талаб этилади. Тизим булутли технологияларга асосланган бўлса-да, у иш столи ва браузерларда ҳам ишлайди. Бу эса уни электрон почта, календар ва бошқа тизимларга осон улаш имконини беради. Скоут календарни бошқариш ва мажлислар кун тартибини тузиш каби тайёр кўникмалар билан таъминланган.
Хавфсизлик масалаларига келсак, Microsoft назоратсиз агентлар билан боғлиқ хавотирларни бартараф этиш учун махсус ҳимоя тизимини жорий қилди. Скоут таркибида ўрнатилган "сиёсатга мувофиқлик тизими" (поликй конформансе сйстем) мавжуд бўлиб, у ёрдамчининг кўрсатмаларга мувофиқ ишлаётганини доимий текшириб боради. Ҳар бир текширув натижаси бўйича алоҳида аудит ҳисоботи шакллантирилади.
Ушбу янгилик Microsoft Буилд конференцияси доирасида тақдим этилган бир қатор маҳсулотларнинг бир қисмидир. Компания, шунингдек, аппарат таъминотига йўналтирилган Proжект Солара, Copilot янгиланиши ва янги мантиқий фикрловчи AI моделини ҳам намойиш этди. Скоут ёрдамчиси фойдаланувчиларнинг иш услубини ўрганиб, вақт ўтиши билан янада ақлли ва мустақил агентга айланиб боради.
…