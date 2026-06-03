Uber сунъий интеллект харажатларини назорат қилиш учун чекловлар жорий этди
Сунъий интеллект технологиялари борган сари қимматлашмоқда ва кўплаб компаниялар харажатларни камайтириш мақсадида улардан фойдаланишни чеклашга мажбур бўлмоқда. Ушбу рўйхатга Uber ҳам қўшилди: компания СИ учун сарфланаётган катта маблағларни жиловлаш мақсадида ходимлар учун ички чекловларни жорий қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg хабарига кўра, эндиликда ҳар бир ходим ва ҳар бир агентли кодлаш воситаси (масалан, Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Claude Коде ёки Cursor) учун ойлик 1500 доллар миқдорида лимит белгиланди. Ходимлар ўз сарф-харажатларини махсус ички панел орқали кузатиб боришлари мумкин, бироқ алоҳида ҳолатларда раҳбарият рухсати билан ушбу лимитдан чиқишга рухсат берилади.
Бу янгилик кўпчилик учун кутилмаган ҳол эмас, чунки апрель ойида Uber техник директори компания бир йиллик СИ бюджетини бор-йўғи тўрт ой ичида сарфлаб юборганини маълум қилган эди. Аввалроқ Те Информатион нашри Uber ўз ходимларини сунъий интеллектдан имкон қадар кўпроқ фойдаланишга ундагани ва ҳатто ички рейтинглар орқали уларни ўзаро рақобатга чорлагани ҳақида ёзган эди.
Uber раҳбари Андрев Макдоналд ҳам яқинда СИ самарадорлиги борасида шубҳа билдириб, технологиядан фойдаланиш ва янги истеъмолчи функциялари ўртасида аниқ боғлиқликни кўриш қийинлигини таъкидлади. Бу ҳолат бутун технология саноати олдида турган катта муаммони кўрсатмоқда: компаниялар СИга миллиардлаб доллар тикмоқда, бироқ инвестицияларнинг қайтими (РОИ) ҳозирча кўпроқ назарий характерга эга бўлиб қолмоқда.
…