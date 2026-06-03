Uber сунъий интеллект харажатларини назорат қилиш учун чекловлар жорий этди

·41·Техно
Uber сунъий интеллект харажатларини назорат қилиш учун чекловлар жорий этди

Сунъий интеллект технологиялари борган сари қимматлашмоқда ва кўплаб компаниялар харажатларни камайтириш мақсадида улардан фойдаланишни чеклашга мажбур бўлмоқда. Ушбу рўйхатга Uber ҳам қўшилди: компания СИ учун сарфланаётган катта маблағларни жиловлаш мақсадида ходимлар учун ички чекловларни жорий қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg хабарига кўра, эндиликда ҳар бир ходим ва ҳар бир агентли кодлаш воситаси (масалан, Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Claude Коде ёки Cursor) учун ойлик 1500 доллар миқдорида лимит белгиланди. Ходимлар ўз сарф-харажатларини махсус ички панел орқали кузатиб боришлари мумкин, бироқ алоҳида ҳолатларда раҳбарият рухсати билан ушбу лимитдан чиқишга рухсат берилади.

Бу янгилик кўпчилик учун кутилмаган ҳол эмас, чунки апрель ойида Uber техник директори компания бир йиллик СИ бюджетини бор-йўғи тўрт ой ичида сарфлаб юборганини маълум қилган эди. Аввалроқ Те Информатион нашри Uber ўз ходимларини сунъий интеллектдан имкон қадар кўпроқ фойдаланишга ундагани ва ҳатто ички рейтинглар орқали уларни ўзаро рақобатга чорлагани ҳақида ёзган эди.

Uber раҳбари Андрев Макдоналд ҳам яқинда СИ самарадорлиги борасида шубҳа билдириб, технологиядан фойдаланиш ва янги истеъмолчи функциялари ўртасида аниқ боғлиқликни кўриш қийинлигини таъкидлади. Бу ҳолат бутун технология саноати олдида турган катта муаммони кўрсатмоқда: компаниялар СИга миллиардлаб доллар тикмоқда, бироқ инвестицияларнинг қайтими (РОИ) ҳозирча кўпроқ назарий характерга эга бўлиб қолмоқда.

UberСунъий IntelлектТехнологияClaude КодеCursor
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин