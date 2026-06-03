Россияда илк хусусий космодром қурилмоқда: Спасе Энергй лойиҳаси
Россиянинг Спасе Энергй хусусий космик компанияси мамлакатдаги биринчи хусусий космодромни барпо этиш лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишувни имзолаш арафасида турибди. Компания бош директори Георгий Эмелиннинг сўзларига кўра, янги космик мажмуа қурилиши бўйича фундаментал келишувларга эришилган ва ҳозирда лойиҳани расмийлаштириш жараёни кетмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда лойиҳанинг асосий эътибори объектни жойлаштириш учун энг мақбул майдончани танлашга қаратилган. Спасе Энергй раҳбарияти Приморск ўлкаси ҳукумати ва Узоқ Шарқ федерал округидаги ваколатли органлар билан мунтазам маслаҳатлашувлар ўтказмоқда. Келажакдаги космодромнинг жойлашуви ва техник параметрлари ушбу музокаралар доирасида аниқланмоқда.
Истиқболли ҳудудлар танлаб олингандан сўнг, мутахассислар муҳандислик-геодезия қидирув ишларини ва тупроқ таҳлилини бошлайдилар. Ушбу тадқиқотлар ҳудуд якуний танланганидан сўнг бир-икки ҳафта ичида старт олиши кутилмоқда. Шунингдек, компания давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган махсус иқтисодий зоналарда объектни жойлаштириш имкониятларини ҳам кўриб чиқмоқда.
Спасе Энергй вакилларининг таъкидлашича, лойиҳа хавфсизлик, экология ва шаҳарсозлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиш мақсадида давлат тузилмалари билан яқин ҳамкорликда амалга оширилади. Мазкур хусусий космодром Россия космик саноатида янги даврни бошлаб бериши ва тижорий парвозлар учун қўшимча имкониятлар яратиши кутилмоқда.
…