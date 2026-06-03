Россияда илк хусусий космодром қурилмоқда: Спасе Энергй лойиҳаси

·42·Техно
Россияда илк хусусий космодром қурилмоқда: Спасе Энергй лойиҳаси

Россиянинг Спасе Энергй хусусий космик компанияси мамлакатдаги биринчи хусусий космодромни барпо этиш лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишувни имзолаш арафасида турибди. Компания бош директори Георгий Эмелиннинг сўзларига кўра, янги космик мажмуа қурилиши бўйича фундаментал келишувларга эришилган ва ҳозирда лойиҳани расмийлаштириш жараёни кетмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда лойиҳанинг асосий эътибори объектни жойлаштириш учун энг мақбул майдончани танлашга қаратилган. Спасе Энергй раҳбарияти Приморск ўлкаси ҳукумати ва Узоқ Шарқ федерал округидаги ваколатли органлар билан мунтазам маслаҳатлашувлар ўтказмоқда. Келажакдаги космодромнинг жойлашуви ва техник параметрлари ушбу музокаралар доирасида аниқланмоқда.

Истиқболли ҳудудлар танлаб олингандан сўнг, мутахассислар муҳандислик-геодезия қидирув ишларини ва тупроқ таҳлилини бошлайдилар. Ушбу тадқиқотлар ҳудуд якуний танланганидан сўнг бир-икки ҳафта ичида старт олиши кутилмоқда. Шунингдек, компания давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган махсус иқтисодий зоналарда объектни жойлаштириш имкониятларини ҳам кўриб чиқмоқда.

Спасе Энергй вакилларининг таъкидлашича, лойиҳа хавфсизлик, экология ва шаҳарсозлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиш мақсадида давлат тузилмалари билан яқин ҳамкорликда амалга оширилади. Мазкур хусусий космодром Россия космик саноатида янги даврни бошлаб бериши ва тижорий парвозлар учун қўшимча имкониятлар яратиши кутилмоқда.

Спасе ЭнергйКосмодромРоссияТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин