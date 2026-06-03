Ҳиндистон Россиядан 200 тагача Ил-114-300 ва СЖ-100 самолётларини сотиб олиши мумкин

·42·Техно
Ҳиндистон Россиядан 200 тагача Ил-114-300 ва СЖ-100 самолётларини сотиб олиши мумкин

Ҳиндистон авиакомпаниялари Россиянинг янги авлод Ил-114-300 ва СЖ-100 самолётларини харид қилишга катта қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Россия ушбу ҳаво кемаларини Вингс Индиа кўргазмасида намойиш этганидан сўнг, Ҳиндистон томони ҳар иккала моделга бўлган эҳтиёжини тасдиқлаган. Дастлабки маълумотларга кўра, гап 100 тадан 200 тагача самолёт етказиб бериш ҳақида бормоқда. Бадеха Ҳиндистон бозорида бундай турдаги машиналарга талаб жуда юқори эканини таъкидлади.

Шунингдек, ОАК ва Ҳиндистоннинг ҲАЛ компанияси ўртасида СЖ-100 самолётларини лицензия асосида Ҳиндистон ҳудудида йиғиш бўйича келишув имзоланган. Мутахассисларнинг фикрича, биринчи "Супержет" ишлаб чиқарилиши тахминан уч йилдан сўнг бошланиши мумкин. Ҳиндистон ва унга қўшни давлатлар бозори умумий ҳисобда 200–300 та самолётга эҳтиёж сезмоқда.

Бундан ташқари, ОАК Ҳиндистоннинг Фламинго Аэроспасе хусусий компанияси билан олтита Ил-114-300 самолётини етказиб бериш бўйича дастлабки шартномани имзолади. Россия томони Ил-114-300 моделини ҳам Ҳиндистонда маҳаллийлаштириш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

АвиацияРоссияҲиндистонСЖ-100Ил-114-300
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин