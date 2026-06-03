Россия Ангара-А3 ўрта тоифали ракета лойиҳасидан воз кечди
Россиянинг ўрта тоифали “Ангара-А3” ракета-ташувчисини ишлаб чиқариш ҳозирча режалаштирилмаяпти. Бу ҳақда Россия Федерацияси бош вазирининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров “Коммерсант” нашрига берган интервюсида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Унинг сўзларига кўра, илгари “Ангара-А3” варианти кўриб чиқилган эди, бироқ айни пайтда асосий эътибор биринчи синов парвозини амалга оширган “Союз-5” ракетасига қаратилган. “Ангара” оиласи енгил ва оғир тоифадаги ракета-ташувчиларни ўз ичига олади ва экологик жиҳатдан тоза ёқилғи компонентларидан фойдаланади.
Эслатиб ўтамиз, 2021-йилда “Роскосмос”нинг собиқ раҳбари Дмитрий Рогозин “Ангара-А3” ишлаб чиқарилиши мумкинлигини айтган эди. Бироқ Мантуровнинг таъкидлашича, ҳозирда бу лойиҳа кун тартибида эмас.
Режага кўра, “Ангара-А3” паст ер орбитасига 14–17 тонна фойдали юк олиб чиқиши ва машҳур Украина “Зенит” ракетасининг ўрнини эгаллаши керак эди. “Союз-5” эса энг кучли суюқлик билан ишлайдиган РД-171 двигатели билан жиҳозланган бўлиб, 18,5 тоннагача юк кўтариш қувватига эга.
…