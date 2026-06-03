Дунёдаги энг йирик хусусий лазер тизими ишга туширилди

·54·Техно
Дунёдаги энг йирик хусусий лазер тизими ишга туширилди

Термоядровий энергетика соҳасидаги Хсимер Энергй стартапи чоршанба куни Пҳоэних лазер тизимини ишга туширганини эълон қилди. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу қурилма дунёдаги энг йирик хусусий лазер ҳисобланади. Хсимер лойиҳаси Натионал Игнитион Фасилитй (НИФ) тажрибасига асосланган бўлиб, у 2022-йилда бошқариладиган термоядровий реакция сарфланганидан кўра кўпроқ энергия ажратиши мумкинлигини исботлаган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

НИФ технологияси 192 та лазер нурини кичик ёнилғи нишонига йўналтириш орқали ишлайди. Лазер энергияси нишонни сиқиб, атомларнинг бирлашишига ва энергия ажралишига сабаб бўлади. Хсимер эса ушбу концепцияни янада кучлироқ ва соддароқ лазерлар ёрдамида тижорий жиҳатдан фойдали кўринишга келтиришни мақсад қилган. Компания режасига кўра, микросония давомида импульс берувчи иккита лазер тизими ёнилғини наносекундларда сиқиб чиқаради.

Пҳоэних тизими келажакдаги электр станцияси сари қўйилган муҳим қадамдир. Унда яримўтказгичлар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган эхсимер кучайтириш технологиясидан фойдаланилган, бироқ у анча юқори қувватга эга. Тўлиқ қувватда ушбу криптон-фторид лазери 1 киложоул энергия ҳосил қилади ва унинг ўзаги 38 метр узунликка эга. Бу хусусий сектор учун рекорд кўрсаткич бўлса-да, тижорий станция учун 12 мегажоулдан ортиқ қувват талаб этилади.

Хсимер Энергй 2028-йилгача прототипни якунлашни, 2030-йилларнинг ўрталарига бориб эса ўзининг илк тижорий термоядровий электр станциясини қуришни режалаштирмоқда. Агар ушбу технология муваффақиятли амалга ошса, у инсониятни деярли чексиз ва тоза энергия манбаи билан таъминлаши мумкин.

Хсимер ЭнергйПҳоэних ЛазерТермоядровий ЭнергияТехнологияНИФ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади