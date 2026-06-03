Дунёдаги энг йирик хусусий лазер тизими ишга туширилди
Термоядровий энергетика соҳасидаги Хсимер Энергй стартапи чоршанба куни Пҳоэних лазер тизимини ишга туширганини эълон қилди. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу қурилма дунёдаги энг йирик хусусий лазер ҳисобланади. Хсимер лойиҳаси Натионал Игнитион Фасилитй (НИФ) тажрибасига асосланган бўлиб, у 2022-йилда бошқариладиган термоядровий реакция сарфланганидан кўра кўпроқ энергия ажратиши мумкинлигини исботлаган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
НИФ технологияси 192 та лазер нурини кичик ёнилғи нишонига йўналтириш орқали ишлайди. Лазер энергияси нишонни сиқиб, атомларнинг бирлашишига ва энергия ажралишига сабаб бўлади. Хсимер эса ушбу концепцияни янада кучлироқ ва соддароқ лазерлар ёрдамида тижорий жиҳатдан фойдали кўринишга келтиришни мақсад қилган. Компания режасига кўра, микросония давомида импульс берувчи иккита лазер тизими ёнилғини наносекундларда сиқиб чиқаради.
Пҳоэних тизими келажакдаги электр станцияси сари қўйилган муҳим қадамдир. Унда яримўтказгичлар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган эхсимер кучайтириш технологиясидан фойдаланилган, бироқ у анча юқори қувватга эга. Тўлиқ қувватда ушбу криптон-фторид лазери 1 киложоул энергия ҳосил қилади ва унинг ўзаги 38 метр узунликка эга. Бу хусусий сектор учун рекорд кўрсаткич бўлса-да, тижорий станция учун 12 мегажоулдан ортиқ қувват талаб этилади.
Хсимер Энергй 2028-йилгача прототипни якунлашни, 2030-йилларнинг ўрталарига бориб эса ўзининг илк тижорий термоядровий электр станциясини қуришни режалаштирмоқда. Агар ушбу технология муваффақиятли амалга ошса, у инсониятни деярли чексиз ва тоза энергия манбаи билан таъминлаши мумкин.
…