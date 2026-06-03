VKонтакте янги архитектурага ўтди: Сайт тезлиги сезиларли даражада ошди
VKонтакте жамоаси веб-сайтнинг асосий бўлимларини Сингле Паге Аппликатион (СПА) янги архитектурасига ўтказиш жараёнини якунлади. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, бу янгилик саҳифанинг илк юкланиш вақтини 25 фоизга тезлаштирди, бўлимлараро ўтишнинг ўртача вақти эса 3,5 бараварга қисқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг асосий сценарийларини, жумладан, янгиликлар тасмаси, профиллар, ҳамжамиятлар, мессенжер, дўстлар, клиплар, фотосуратлар ва маркет бўлимларини қамраб олади. Янги архитектурага ўтилгунга қадар веб-версиядаги кўплаб жараёнлар классик модел асосида ишларди: бўлим очилганда саҳифа сервер жавобини кутарди ва шундан кейингина экранда тўлиқ акс этарди.
Эндиликда VKонтакте фойдаланувчига саҳифа тузилишини — масалан, юқори панел, навигация ва бўлим каркасини тезроқ кўрсатади, сўнгра уни контент билан тўлдиради. Бунинг шарофатига фойдаланувчилар сервис билан ўзаро алоқани эртароқ бошлашади ва бўлимлараро ўтишда бўш экранга дуч келишмайди.
Ўзгаришлар дастурий таъминотни ишлаб чиқиш жараёнига ҳам таъсир қилди: жамоа VKонтакте дизайн тизими асосида компонентли ёндашувни интеграция қилди. Бу интерфейсларни тайёр блоклардан йиғиш имконини бериб, янгиланишларни чиқариш тезлигини ва ягона услубни таъминлади.
…