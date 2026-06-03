Джеймс Вебб 335 ёруғлик йили узоқликдаги сайёрада метан борлигини аниқлади

·67·Техно
Джеймс Вебб 335 ёруғлик йили узоқликдаги сайёрада метан борлигини аниқлади
Аудио версияси

Джеймс Вебб (ЖВСТ) космик телескопи Ердан тахминан 335 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ТОИ-199б экзосайёраси атмосферасида метан газини қайд этди. Ушбу кашфиёт “мўътадил” газ гигантлари атмосферасида метан топилган илк тасдиқланган ҳолат бўлиб, олимлар учун коинот эволюциясини ўрганишда янги саҳифа очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТОИ-199б сайёрасининг массаси Юпитернинг 0,17 қисмини, радиуси эса 0,81 қисмини ташкил этади. У ўз юлдузи атрофини 104,9 кунда айланиб чиқади — бу кўрсаткич Қуёш тизимидаги Меркурий ва Венера орбиталари оралиғига тўғри келади. Сайёра ҳарорати тахминан 79 °К бўлиб, у юлдузига жуда яқин жойлашган “иссиқ юпитерлар”га қараганда анча совуқроқ ҳисобланади.

Атмосферани таҳлил қилиш учун трансмиссион спектроскопия усулидан фойдаланилди. Бунда юлдуз нури сайёра атмосферасидан ўтаётганда турли кимёвий элементлар ёруғликни ўзига хос тўлқин узунликларида ютади. Джеймс Вебб маълумотлари ТОИ-199б газ қобиғида метан борлигини аниқ кўрсатди, бу эса аввалги назарий моделларни тасдиқлади.

Тадқиқот ҳаммуаллифи, Пенсилвания штати университети астрономи Реню Ҳу сўзларига кўра, келгуси кузатувлар атмосферадаги газлар концентрациясини аниқлаштиришга ёрдам беради. Олимлар, шунингдек, сайёрада карбонат ангидрид ва аммиак мавжудлигини ҳам тахмин қилмоқдалар, бироқ бу маълумотлар ҳали якуний тасдиқини топгани йўқ.

Metaн илгари ВАСП-80б (550 °К) ва К2-18б каби бошқа экзосайёраларда ҳам топилган эди. ТОИ-199б каби мўътадил сайёраларни ўрганиш газ гигантларининг шаклланиши ва сайёра атмосфералари эволюциясини тушунишда, жумладан, Ер каби сайёралар моделларини аниқлаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Джеймс ВеббЭкзосайёраMetaнКосмосАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Джеймс Вебб 335 ёруғлик йили узоқликдаги сайёрада метан борлигини аниқлади – Zamin.uz, 03.06.2026