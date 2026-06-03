Meta ўзининг WhatsApp Бусинесс учун AI агентини глобал миқёсда ишга туширди

·50·Техно
Meta ўзининг WhatsApp Бусинесс учун AI агентини глобал миқёсда ишга туширди
Аудио версияси

Йиллар давомида WhatsApp бутун дунёдаги турли ҳажмдаги бизнеслар учун асосий алоқа воситаси бўлиб келмоқда. Эндиликда Meta ушбу платформани кичик ва ўрта бизнес учун тўлақонли ишчи дастурга айлантириш мақсадида унга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда. Чоршанба куни компания Meta Бусинесс Агент деб номланувчи мижозларни қўллаб-қувватлаш ботини WhatsApp ичида глобал миқёсда фойдаланишга топширганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа Meta томонидан қарийб икки йил давомида Ҳиндистон ва Мексика каби давлатларда синовдан ўтказилгандан сўнг оммага тақдим этилди. Meta маълумотларига кўра, AI агенти мижозлар саволларига жавоб бериши, маҳсулотларни тавсия қилиши, учрашувларни белгилаши, савдо сўровларини саралаши ва зарурат туғилганда мулоқотни жонли операторга йўналтириши мумкин. Шунингдек, ушбу бот Instagram ДМс тизимида ҳам ишга туширилмоқда.

Ҳозирда компания Бусинесс Агент орқали тунги вақтда содир бўлган чатлар бўйича кундалик ҳисоботлар ва таҳлилларни тақдим этиш функциясини синовдан ўтказмоқда. Бу имконият WhatsApp Бусинесс, Instagram Pro, Мессенгер ва Meta Бусинесс Суите платформаларидаги танланган аккаунтлар учун очиқ. Келажакда агентга бозор тадқиқотларини ўтказиш, маҳсулот хусусиятларини таъкидлаш ва фойдаланувчи календарини бошқариш каби функциялар қўшилиши кутилмоқда.

Meta йирик корхоналар учун Shopify, Зендеск ва Шопее каби тизимларга уланадиган махсус агентлар яратиш платформасини ҳам ишлаб чиқмоқда. Компания ушбу AI хизматидан фойдаланиш учун WhatsApp Бусинесс Премиум обунаси доирасида ҳақ олишни режалаштирган. Йирик бизнес вакиллари эса агентдан фойдаланганлик учун сарфланган токенлар миқдорига қараб тўловни амалга оширадилар.

MetaWhatsAppСунъий IntelлектInstagramБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади