2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари ва маълумотлар сизиб чиқиши
2026-йилнинг ўтган даврига назар ташласак, киберхавфсизлик масалалари глобал урушлар, иқлим инқирози ва янги пандемиялар соясида қолиб кетаётгандек туюлиши мумкин. Бироқ, киберхавфсизлик жаҳон саҳнасидаги воқеаларнинг муҳим барометри бўлиб қолмоқда. Ботнетлар Ғарбга қарши рақамли ҳужумларни кучайтирмоқда, ҳукуматлар эса фуқароларнинг маълумотлари ва инфратузилмасини бутун бошли аҳолига қарши қурол сифатида ишлатмоқда. Шу билан бирга, молиявий манфаатдор хакерлар давлат ва хусусий секторга зарар етказиб, йирик товон пулларини талаб қилишда давом этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШда Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) федерал агентликларни ислоҳ қилиш жараёнида йўл қўйилган хатолар туфайли юзага келган маълумотлар сизиб чиқиши ҳали ҳам ўрганилмоқда. Ижтимоий таъминот бошқармасига (ССА) оид энг махфий маълумотлар билан нима содир бўлгани номаълумлигича қолмоқда. Маълумотларга кўра, DOGE деярли барча тирик америкаликларнинг ижтимоий суғурта рақамлари ва шахсий маълумотларини ўз ичига олган базани ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклаган. Бу АҚШ тарихидаги энг йирик маълумотлар ўғирланиши бўлиши мумкин.
Европада ҳам вазият анча мураккаб. Россия билан боғлиқ хакерлик гуруҳлари Полша, Швеция ва Норвегиянинг энергия ҳамда сув таъминоти тизимларига ҳужум уюштирди. Полшанинг электр тармоқлари ва сув тозалаш иншоотлари зарарли дастурлар нишонига айланди, Норвегияда эса тўғонларга қилинган ҳужум натижасида катта миқдорда сув исроф бўлди. Бу каби гибрид уруш ҳаракатлари рақамли оламдан ташқарига чиқиб, аҳолининг реал ҳаётига хавф туғдирмоқда.
Яқинда АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши уруши фонида, эронлик хакерлар АҚШнинг муҳим инфратузилмаларига ҳужум қилиши ҳақида огоҳлантиришлар берилмоқда. Хусусан, хусусий сув хўжалиги корхоналари энг заиф нуқталар бўлиб қолмоқда, чунки уларнинг кўпчилиги ҳатто энг оддий киберхавфсизлик ҳимоясига ҳам эга эмас. 2026-йилнинг ўрталарига келиб, рақамли ҳужумлар ва гибрид урушлар дунё хавфсизлигига жиддий таҳдид солишда давом этмоқда.
…