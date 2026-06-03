2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари ва маълумотлар сизиб чиқиши

·69·Техно
2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари ва маълумотлар сизиб чиқиши
Аудио версияси

2026-йилнинг ўтган даврига назар ташласак, киберхавфсизлик масалалари глобал урушлар, иқлим инқирози ва янги пандемиялар соясида қолиб кетаётгандек туюлиши мумкин. Бироқ, киберхавфсизлик жаҳон саҳнасидаги воқеаларнинг муҳим барометри бўлиб қолмоқда. Ботнетлар Ғарбга қарши рақамли ҳужумларни кучайтирмоқда, ҳукуматлар эса фуқароларнинг маълумотлари ва инфратузилмасини бутун бошли аҳолига қарши қурол сифатида ишлатмоқда. Шу билан бирга, молиявий манфаатдор хакерлар давлат ва хусусий секторга зарар етказиб, йирик товон пулларини талаб қилишда давом этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШда Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) федерал агентликларни ислоҳ қилиш жараёнида йўл қўйилган хатолар туфайли юзага келган маълумотлар сизиб чиқиши ҳали ҳам ўрганилмоқда. Ижтимоий таъминот бошқармасига (ССА) оид энг махфий маълумотлар билан нима содир бўлгани номаълумлигича қолмоқда. Маълумотларга кўра, DOGE деярли барча тирик америкаликларнинг ижтимоий суғурта рақамлари ва шахсий маълумотларини ўз ичига олган базани ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклаган. Бу АҚШ тарихидаги энг йирик маълумотлар ўғирланиши бўлиши мумкин.

Европада ҳам вазият анча мураккаб. Россия билан боғлиқ хакерлик гуруҳлари Полша, Швеция ва Норвегиянинг энергия ҳамда сув таъминоти тизимларига ҳужум уюштирди. Полшанинг электр тармоқлари ва сув тозалаш иншоотлари зарарли дастурлар нишонига айланди, Норвегияда эса тўғонларга қилинган ҳужум натижасида катта миқдорда сув исроф бўлди. Бу каби гибрид уруш ҳаракатлари рақамли оламдан ташқарига чиқиб, аҳолининг реал ҳаётига хавф туғдирмоқда.

Яқинда АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши уруши фонида, эронлик хакерлар АҚШнинг муҳим инфратузилмаларига ҳужум қилиши ҳақида огоҳлантиришлар берилмоқда. Хусусан, хусусий сув хўжалиги корхоналари энг заиф нуқталар бўлиб қолмоқда, чунки уларнинг кўпчилиги ҳатто энг оддий киберхавфсизлик ҳимоясига ҳам эга эмас. 2026-йилнинг ўрталарига келиб, рақамли ҳужумлар ва гибрид урушлар дунё хавфсизлигига жиддий таҳдид солишда давом этмоқда.

КиберхавфсизликХакерларElon MuskDOGEРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади