Amazon қидирув натижаларида сунъий интеллект яратган суратларни кўрсатади
Amazon компанияси ўзининг харид иловасида фойдаланувчиларнинг қидирув сўровларига асосланган, сунъий интеллект (AI) томонидан яратилган маҳсулот тасвирларини намойиш этишини эълон қилди. Ушбу янгилик реал маҳсулотлар сотиладиган платформада сунъий суратлар қанчалик фойдали бўлиши борасида турли саволларни келтириб чиқармоқда. Компания блогидаги постга кўра, ушбу функция харидорларга ўзлари қидираётган, лекин номини аниқ билмайдиган буюмларни топишда кўмаклашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизим қандай ишлайди? Масалан, фойдаланувчи қидирув майдонига бирор сўров киритса, автоматик тўлдириш (аутокомплете) таклифлари остида AI томонидан генерация қилинган турли услубдаги маҳсулот суратлари пайдо бўлади. Агар сиз "кўк катакли кўйлак" деб қидирсангиз, тизим турли узунликдаги ва енгли кўйлак моделларини визуал вариант сифатида кўрсатади. Ушбу суратлардан бирини танлаш орқали Amazon визуал қидирув технологияси ёрдамида айнан ўша услубга мос келадиган реал маҳсулотлар рўйхатига ўтилади.
Бироқ, экспертлар ушбу ёндашувни бироз ғалати деб ҳисоблашмоқда. Биринчидан, бу харидорларни чалғитиши мумкин: фойдаланувчи суратдаги айнан ўша маҳсулотни сотиб олмоқчи бўлиб, натижалар орасида уни топа олмаса, ҳафсаласи пир бўлиши тайин. Иккинчидан, сайтда миллионлаб реал маҳсулотларнинг ҳақиқий суратлари турганда, нега сунъий тасвирлардан фойдаланиш кераклиги тушунарсиз бўлиб қолмоқда.
Amazon сўнгги пайтларда ўз платформасига сунъий интеллектни фаол интеграция қилмоқда. Аввалроқ компания мижозлар шарҳларини AI ёрдамида умумлаштириш, маҳсулотлар ҳақида қисқа аудио-шарҳлар тайёрлаш ва Amazon Ленс Ливе каби функцияларни ишга туширган эди. Шунингдек, яқинда Руфус AI чатботи ўрнини овозли ва матнли сўровларни яхшироқ тушунадиган Алекса фор Шоппинг эгаллади.
…