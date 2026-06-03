Amazon қидирув натижаларида сунъий интеллект яратган суратларни кўрсатади

·36·Техно
Amazon қидирув натижаларида сунъий интеллект яратган суратларни кўрсатади
Аудио версияси

Amazon компанияси ўзининг харид иловасида фойдаланувчиларнинг қидирув сўровларига асосланган, сунъий интеллект (AI) томонидан яратилган маҳсулот тасвирларини намойиш этишини эълон қилди. Ушбу янгилик реал маҳсулотлар сотиладиган платформада сунъий суратлар қанчалик фойдали бўлиши борасида турли саволларни келтириб чиқармоқда. Компания блогидаги постга кўра, ушбу функция харидорларга ўзлари қидираётган, лекин номини аниқ билмайдиган буюмларни топишда кўмаклашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизим қандай ишлайди? Масалан, фойдаланувчи қидирув майдонига бирор сўров киритса, автоматик тўлдириш (аутокомплете) таклифлари остида AI томонидан генерация қилинган турли услубдаги маҳсулот суратлари пайдо бўлади. Агар сиз "кўк катакли кўйлак" деб қидирсангиз, тизим турли узунликдаги ва енгли кўйлак моделларини визуал вариант сифатида кўрсатади. Ушбу суратлардан бирини танлаш орқали Amazon визуал қидирув технологияси ёрдамида айнан ўша услубга мос келадиган реал маҳсулотлар рўйхатига ўтилади.

Бироқ, экспертлар ушбу ёндашувни бироз ғалати деб ҳисоблашмоқда. Биринчидан, бу харидорларни чалғитиши мумкин: фойдаланувчи суратдаги айнан ўша маҳсулотни сотиб олмоқчи бўлиб, натижалар орасида уни топа олмаса, ҳафсаласи пир бўлиши тайин. Иккинчидан, сайтда миллионлаб реал маҳсулотларнинг ҳақиқий суратлари турганда, нега сунъий тасвирлардан фойдаланиш кераклиги тушунарсиз бўлиб қолмоқда.

Amazon сўнгги пайтларда ўз платформасига сунъий интеллектни фаол интеграция қилмоқда. Аввалроқ компания мижозлар шарҳларини AI ёрдамида умумлаштириш, маҳсулотлар ҳақида қисқа аудио-шарҳлар тайёрлаш ва Amazon Ленс Ливе каби функцияларни ишга туширган эди. Шунингдек, яқинда Руфус AI чатботи ўрнини овозли ва матнли сўровларни яхшироқ тушунадиган Алекса фор Шоппинг эгаллади.

AmazonСунъий IntelлектAIОнлайн ХаридТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади