Муаллифлик ҳуқуқи билан боғлиқ низоларга қарамай Suno 400 млн доллар жалб қилди
Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратувчи Suno стартапи чоршанба куни 400 миллион долларлик Д серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Ушбу молиялаштиришдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 5,4 миллиард долларга етди. Шуниси эътиборлики, атиги етти ой аввал Suno 2,45 миллиард долларга баҳоланган эди, бу эса инвесторларнинг суд жараёнларига қарамай компания келажагига ишончи юқори эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг ҳуқуқий муаммолари анча жиддий. Suno ўзининг сунъий интеллект моделларини муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган қўшиқлар асосида ўқитишини тан олган. Стартап вакиллари буни "фаир усе" (ҳалол фойдаланиш) доктринасига мувофиқ деб ҳисобласа-да, Универсал Мусик Груп (УМГ), Sony ва Германиянинг ГEМА ташкилоти компанияга қарши суд ишларини давом эттирмоқда. Варнер Мусик Груп (ВМГ) эса ноябрь ойида Suno билан лицензия шартномасини имзолаб, келишувга эришган.
Дастлаб Sony ва УМГ компанияни 560 та асардан рухсатсиз фойдаланганликда айблаган эди. Бироқ ўтган ойда овоз ёзиш лейбллари ўз даъволарини кенгайтириб, яна 61 000 дан ортиқ қўшиқ рухсатсиз ўқитиш жараёнига жалб қилинганини маълум қилди. Шунга қарамай, Suno фойдаланувчилари сони ўсишда давом этмоқда ва илова App Store мусиқа бўлимида етакчи ўринларни эгаллаб турибди.
Биллбоард маълумотларига кўра, фойдаланувчилар Suno платформасида ҳар куни 7 миллиондан ортиқ қўшиқ яратмоқда. Янги инвестиция раундига Бонд Капитал бошчилик қилди, шунингдек, ИVP, Фореруннер, Унион Square Вентурес ва бошқа йирик фондлар иштирок этди. Компания ўз баёнотида соҳа вакиллари ва продюсерлар билан ҳамкорликдан мамнунлигини билдирди, бироқ аниқ исмларни очиқламади.
…