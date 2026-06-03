Муаллифлик ҳуқуқи билан боғлиқ низоларга қарамай Suno 400 млн доллар жалб қилди

·44·Техно
Муаллифлик ҳуқуқи билан боғлиқ низоларга қарамай Suno 400 млн доллар жалб қилди
Аудио версияси

Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратувчи Suno стартапи чоршанба куни 400 миллион долларлик Д серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Ушбу молиялаштиришдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 5,4 миллиард долларга етди. Шуниси эътиборлики, атиги етти ой аввал Suno 2,45 миллиард долларга баҳоланган эди, бу эса инвесторларнинг суд жараёнларига қарамай компания келажагига ишончи юқори эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг ҳуқуқий муаммолари анча жиддий. Suno ўзининг сунъий интеллект моделларини муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган қўшиқлар асосида ўқитишини тан олган. Стартап вакиллари буни "фаир усе" (ҳалол фойдаланиш) доктринасига мувофиқ деб ҳисобласа-да, Универсал Мусик Груп (УМГ), Sony ва Германиянинг ГEМА ташкилоти компанияга қарши суд ишларини давом эттирмоқда. Варнер Мусик Груп (ВМГ) эса ноябрь ойида Suno билан лицензия шартномасини имзолаб, келишувга эришган.

Дастлаб Sony ва УМГ компанияни 560 та асардан рухсатсиз фойдаланганликда айблаган эди. Бироқ ўтган ойда овоз ёзиш лейбллари ўз даъволарини кенгайтириб, яна 61 000 дан ортиқ қўшиқ рухсатсиз ўқитиш жараёнига жалб қилинганини маълум қилди. Шунга қарамай, Suno фойдаланувчилари сони ўсишда давом этмоқда ва илова App Store мусиқа бўлимида етакчи ўринларни эгаллаб турибди.

Биллбоард маълумотларига кўра, фойдаланувчилар Suno платформасида ҳар куни 7 миллиондан ортиқ қўшиқ яратмоқда. Янги инвестиция раундига Бонд Капитал бошчилик қилди, шунингдек, ИVP, Фореруннер, Унион Square Вентурес ва бошқа йирик фондлар иштирок этди. Компания ўз баёнотида соҳа вакиллари ва продюсерлар билан ҳамкорликдан мамнунлигини билдирди, бироқ аниқ исмларни очиқламади.

SunoСунъий IntelлектМусиқаИнвестицияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади