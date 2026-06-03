Ultraҳуман хакерлар ҳужумига учради: фойдаланувчилар маълумотлари ўғирланди

·50·Техно
Ultraҳуман хакерлар ҳужумига учради: фойдаланувчилар маълумотлари ўғирланди
Аудио версияси

Тақиладиган ақлли қурилмалар ишлаб чиқарувчи Ultrahuman стартапи хакерлар компания ходимининг компьютерига зарарли дастур орқали кириб, мижозларнинг саломатлик маълумотларини қўлга киритганини маълум қилди. Ҳиндистонда асос солинган компания жабрланган фойдаланувчиларни электрон почта орқали огоҳлантириб, ҳодиса 27-март куни ички таҳлилий тизимлардан бирида содир бўлганини билдирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2019-йилда ташкил этилган Ultrahuman асосан уйқу, фаоллик ва тикланиш кўрсаткичларини кузатувчи ақлли узуклар ҳамда метаболик саломатлик қурилмаларини сотади. Компаниянинг Ринг Air ва яқинда тақдим этилган Ринг Pro моделлари бозорда Oura Ринг каби брендлар билан рақобатлашади. Компания вакилларининг TechCrunch нашрига тасдиқлашича, хакерлар ходимнинг ноутбукидан ўғирланган логин ва пароллар ёрдамида тизимга киришган.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, фойдаланувчиларнинг тахминан 0,1 фоизи ушбу ҳужумдан зарар кўрган. Ultrahuman платформасининг 700 000 га яқин фаол фойдаланувчиси борлигини ҳисобга олса, камида 700 кишининг шахсий саломатлик маълумотлари бегона қўлларга тушган бўлиши мумкин. Компания аниқ сонни очиқламаган бўлса-да, пароллар, тўлов маълумотлари ёки бевосита Ultrahuman Ринг қурилмаларига зарар етмаганини таъкидламоқда.

Ultrahuman бош директори Моҳит Кумар хавфсизлик тизимлари ҳодисани бир неча соат ичида аниқлаганини ва заифлик дарҳол бартараф этилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, фойдаланувчиларни хабардор қилишдаги кечикиш ҳодисанинг кўламини тўлиқ ўрганиш ва қайси турдаги маълумотлар сизиб чиққанини аниқлаш зарурати билан боғлиқ бўлган.

Ушбу киберҳужум Ultrahuman ва Oura каби саломатликни кузатувчи стартаплар фойдаланувчи маълумотларини ўз серверларида қандай сақлаши билан боғлиқ хавфларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ҳозирча хакерлар маълумотларни шунчаки кўрганми ёки уларни кўчириб олганми (эхфильтратион), бу борада аниқ маълумот берилмаган.

UltraҳуманКиберхавфсизликАқлли УзукХакерлик ҲужумиTechCrunch
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади