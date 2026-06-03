Ultraҳуман хакерлар ҳужумига учради: фойдаланувчилар маълумотлари ўғирланди
Тақиладиган ақлли қурилмалар ишлаб чиқарувчи Ultrahuman стартапи хакерлар компания ходимининг компьютерига зарарли дастур орқали кириб, мижозларнинг саломатлик маълумотларини қўлга киритганини маълум қилди. Ҳиндистонда асос солинган компания жабрланган фойдаланувчиларни электрон почта орқали огоҳлантириб, ҳодиса 27-март куни ички таҳлилий тизимлардан бирида содир бўлганини билдирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2019-йилда ташкил этилган Ultrahuman асосан уйқу, фаоллик ва тикланиш кўрсаткичларини кузатувчи ақлли узуклар ҳамда метаболик саломатлик қурилмаларини сотади. Компаниянинг Ринг Air ва яқинда тақдим этилган Ринг Pro моделлари бозорда Oura Ринг каби брендлар билан рақобатлашади. Компания вакилларининг TechCrunch нашрига тасдиқлашича, хакерлар ходимнинг ноутбукидан ўғирланган логин ва пароллар ёрдамида тизимга киришган.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, фойдаланувчиларнинг тахминан 0,1 фоизи ушбу ҳужумдан зарар кўрган. Ultrahuman платформасининг 700 000 га яқин фаол фойдаланувчиси борлигини ҳисобга олса, камида 700 кишининг шахсий саломатлик маълумотлари бегона қўлларга тушган бўлиши мумкин. Компания аниқ сонни очиқламаган бўлса-да, пароллар, тўлов маълумотлари ёки бевосита Ultrahuman Ринг қурилмаларига зарар етмаганини таъкидламоқда.
Ultrahuman бош директори Моҳит Кумар хавфсизлик тизимлари ҳодисани бир неча соат ичида аниқлаганини ва заифлик дарҳол бартараф этилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, фойдаланувчиларни хабардор қилишдаги кечикиш ҳодисанинг кўламини тўлиқ ўрганиш ва қайси турдаги маълумотлар сизиб чиққанини аниқлаш зарурати билан боғлиқ бўлган.
Ушбу киберҳужум Ultrahuman ва Oura каби саломатликни кузатувчи стартаплар фойдаланувчи маълумотларини ўз серверларида қандай сақлаши билан боғлиқ хавфларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ҳозирча хакерлар маълумотларни шунчаки кўрганми ёки уларни кўчириб олганми (эхфильтратион), бу борада аниқ маълумот берилмаган.
…