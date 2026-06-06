GM электромобиллар келажагини янги аккумулятор технологияси билан боғламоқда

·87·Техно
GM электромобиллар келажагини янги аккумулятор технологияси билан боғламоқда

Детроит яқинидаги Варрен Теч Сентер ҳудудида General Motors компаниясининг 900 миллион долларлик стратегик лойиҳаси — янги Аккумулятор элементларини ишлаб чиқиш маркази иш бошлади. Ушбу 500 000 квадрат футлик мажмуа GM учун электромобиллар таннархини қарийб 10 фоизга камайтириш имконини берувчи калит вазифасини ўтайди. Баъзи автогигантлар электр транспорти режаларидан чекинаётган бир пайтда, GM ушбу марказ ёрдамида арзонроқ аккумуляторларни режалаштирилганидан бир йил олдин бозорга чиқаришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг аккумуляторлар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти, илгари Tesla компаниясида батарея технологияларига раҳбарлик қилган Курт Келтй муваффақият гарови сифатида ЛМР (литий-марганецга бой) деб номланувчи янги кимёвий таркибни кўрсатмоқда. Унинг сўзларига кўра, айнан ЛМР технологияси компаниянинг асосий маҳсулот линиясига айланади. Бу GM учун АҚШ бозоридаги турғунлик ва Хитой компаниялари билан кучайиб бораётган рақобат фонида муҳим қадамдир.

Ҳозирга қадар GM ва бутун саноат қиммат, аммо кучли НМК (никел-марганец-кобалт) таркибига таянган эди. Бироқ хомашё нархининг ошиши ва Хитойнинг муҳим минераллар устидан назорати электромобиллар нархини кутилганидан юқори ушлаб турди. Эндиликда НМК фақат юқори тоифадаги (премиум) моделларда қолади, оммавий моделлар эса ЛМР таркибига ўтказилади. Бу технология НМК каби юқори энергия зичлигига эга бўлса-да, нархи Chevrolet Болт каби арзон моделларда ишлатиладиган ЛФП батареялари билан рақобатлаша олади.

Янги ЛМР технологияси Chevrolet Силверадо EV каби юк машиналарида 400 милдан ортиқ масофани босиб ўтиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, харажатларни камида 6 000 долларга қисқартиради. Бу эса ўрта тоифадаги электромобиллар нархини анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллар нархига максимал даражада яқинлаштиришга хизмат қилади.

General MotorsЭлектромобилАккумуляторТехнологияTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус