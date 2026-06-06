GM электромобиллар келажагини янги аккумулятор технологияси билан боғламоқда
Детроит яқинидаги Варрен Теч Сентер ҳудудида General Motors компаниясининг 900 миллион долларлик стратегик лойиҳаси — янги Аккумулятор элементларини ишлаб чиқиш маркази иш бошлади. Ушбу 500 000 квадрат футлик мажмуа GM учун электромобиллар таннархини қарийб 10 фоизга камайтириш имконини берувчи калит вазифасини ўтайди. Баъзи автогигантлар электр транспорти режаларидан чекинаётган бир пайтда, GM ушбу марказ ёрдамида арзонроқ аккумуляторларни режалаштирилганидан бир йил олдин бозорга чиқаришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг аккумуляторлар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти, илгари Tesla компаниясида батарея технологияларига раҳбарлик қилган Курт Келтй муваффақият гарови сифатида ЛМР (литий-марганецга бой) деб номланувчи янги кимёвий таркибни кўрсатмоқда. Унинг сўзларига кўра, айнан ЛМР технологияси компаниянинг асосий маҳсулот линиясига айланади. Бу GM учун АҚШ бозоридаги турғунлик ва Хитой компаниялари билан кучайиб бораётган рақобат фонида муҳим қадамдир.
Ҳозирга қадар GM ва бутун саноат қиммат, аммо кучли НМК (никел-марганец-кобалт) таркибига таянган эди. Бироқ хомашё нархининг ошиши ва Хитойнинг муҳим минераллар устидан назорати электромобиллар нархини кутилганидан юқори ушлаб турди. Эндиликда НМК фақат юқори тоифадаги (премиум) моделларда қолади, оммавий моделлар эса ЛМР таркибига ўтказилади. Бу технология НМК каби юқори энергия зичлигига эга бўлса-да, нархи Chevrolet Болт каби арзон моделларда ишлатиладиган ЛФП батареялари билан рақобатлаша олади.
Янги ЛМР технологияси Chevrolet Силверадо EV каби юк машиналарида 400 милдан ортиқ масофани босиб ўтиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, харажатларни камида 6 000 долларга қисқартиради. Бу эса ўрта тоифадаги электромобиллар нархини анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллар нархига максимал даражада яқинлаштиришга хизмат қилади.
…