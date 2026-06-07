Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсда

·0·Техно
Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсда

РГВ Аериал Пҳотограпҳй фотографлари томонидан Старбасе (Техас) полигонидаги Массейъс синов майдончасида 70 метрли Super Heavy Booster Б20 тезлатгичи қуш парвози баландлигидан суратга олинди. Зангламайдиган пўлатдан ясалган ушбу улкан қурилма айни дамда криоген синовларидан ўтмоқда. Жараён давомида бакларнинг экстремал ҳарорат ва босимга чидамлилигини текшириш учун улар ўта совуқ суюқ азот ва кислород билан тўлдирилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX компанияси Starship тизимининг 13-синов парвозига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу босқич Raptor 3 двигателларини ўрнатиш ва статик оловли синовлар олдидан ҳал қилувчи қадам ҳисобланади. Муваффақиятли ўтган криоген тестлар тезлатгичнинг метан ва кислород билан ҳақиқий учиш шароитларига бардош бера олишини тасдиқлайди.

Шунингдек, SpaceX компанияси Старбасе космодромидаги старт минораларида ўрнатилган Мечазилла тизимини, хусусан, гигант механик "таёқчалар"ни (чопстиккс) такомиллаштиришда давом этмоқда. Бундай ракеталар орбитага янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиқади, бу эса тармоқ ўтказувчанлик қобилиятини бир неча баробар ошириш имконини беради.

Йил бошида Elon Musk SpaceX жорий йилда Starship космик кемасининг тўлиқ кўп марта ишлатилишини исботлашни режалаштираётганини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, бу коинотга чиқиш нархини 100 бараварга арзонлаштирадиган улкан ютуқ бўлади. Ҳозирда Falcon 9 орбитага 1 кг юк етказиб бериш нархини 18 500 доллардан 1 400 долларгача туширган бўлса, Starship бу нархни яна 99 фоизга пасайтириши кутилмоқда.

SpaceXStarshipElon MuskSuper HeavyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиАтом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиБугун, 21:29OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиOpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиБугун, 20:54Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБугун, 19:56Хитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаХитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаБугун, 19:23ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсда – Zamin.uz, 07.06.2026