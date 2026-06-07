Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсда
РГВ Аериал Пҳотограпҳй фотографлари томонидан Старбасе (Техас) полигонидаги Массейъс синов майдончасида 70 метрли Super Heavy Booster Б20 тезлатгичи қуш парвози баландлигидан суратга олинди. Зангламайдиган пўлатдан ясалган ушбу улкан қурилма айни дамда криоген синовларидан ўтмоқда. Жараён давомида бакларнинг экстремал ҳарорат ва босимга чидамлилигини текшириш учун улар ўта совуқ суюқ азот ва кислород билан тўлдирилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX компанияси Starship тизимининг 13-синов парвозига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу босқич Raptor 3 двигателларини ўрнатиш ва статик оловли синовлар олдидан ҳал қилувчи қадам ҳисобланади. Муваффақиятли ўтган криоген тестлар тезлатгичнинг метан ва кислород билан ҳақиқий учиш шароитларига бардош бера олишини тасдиқлайди.
Шунингдек, SpaceX компанияси Старбасе космодромидаги старт минораларида ўрнатилган Мечазилла тизимини, хусусан, гигант механик "таёқчалар"ни (чопстиккс) такомиллаштиришда давом этмоқда. Бундай ракеталар орбитага янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини олиб чиқади, бу эса тармоқ ўтказувчанлик қобилиятини бир неча баробар ошириш имконини беради.
Йил бошида Elon Musk SpaceX жорий йилда Starship космик кемасининг тўлиқ кўп марта ишлатилишини исботлашни режалаштираётганини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, бу коинотга чиқиш нархини 100 бараварга арзонлаштирадиган улкан ютуқ бўлади. Ҳозирда Falcon 9 орбитага 1 кг юк етказиб бериш нархини 18 500 доллардан 1 400 долларгача туширган бўлса, Starship бу нархни яна 99 фоизга пасайтириши кутилмоқда.
…