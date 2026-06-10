Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилди

·0·Техно
Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилди

Россия Фанлар академиясининг коинот бўйича кенгаши “Спектр-РГ” космик обсерваториясининг иш фаолиятини яна беш йилга узайтириш ҳақида қарор қабул қилди. Шундай қилиб, 2019-йилда бошланган ушбу миссия, дастлабки кафолатланган фойдаланиш муддати тугаганига қарамай, камида 2031-йилгача давом этадиган бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Йиғилиш якунларига кўра, мутахассислар аппаратнинг техник ҳолатини келгуси фаолият учун етарли деб топишди. Лавочкин номидаги НПО бош конструкторининг биринчи ўринбосари Иван Москатиневнинг сўзларига кўра, обсерваториянинг барча асосий тизимлари соз ҳолатда, бортдаги ёқилғи захираси эса илмий дастурни давом эттириш имконини беради.

Яқин йилларда “Спектр-РГ” Сомон йўли марказий ҳудудлари ва галактика дискини ўта чуқур тадқиқ қилиш, бутун осмонни кенгайтирилган ҳолда кўздан кечириш ҳамда бошқа ер усти ва космик обсерваториялар билан қўшма кузатувлар олиб бориш билан шуғулланади. Шунингдек, олимлар ушбу аппарат ёрдамида пульсарларни юқори аниқликда кузатишни режалаштирмоқда, бу эса табиий обектлар асосида ўзига хос космик навигация тизимини яратишга ёрдам бериши мумкин.

“Спектр-РГ” обсерваторияси Лагранж Л2 нуқтасида жойлашган бўлиб, коинотни рентген нурлари диапазонида кузатишга мўлжалланган. Аппаратда иккита рентген телескопи — Россиянинг АРТ-ХК ва Германиянинг эРОСITА қурилмалари ўрнатилган. Бироқ 2022-йил февралидан буён Германия томонининг қарори билан эРОСITА хавфсиз режимга ўтказилган, шу сабабли ҳозирда илмий дастур фақат АРТ-ХК асбоби ёрдамида амалга оширилмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, “Спектр-РГ” 2030-йилда орбитадан туширилиши кутилаётган Халқаро космик станциядан (ХКС) кўра узоқроқ хизмат қилиши эҳтимоли юқори.

КоинотСпектр-РГАстрономияТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиHonor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиБугун, 07:58Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиMeta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиБугун, 07:24OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаOnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаБугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус