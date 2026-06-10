Оператив хотира ва SSD нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашади

·39·Техно
Оператив хотира ва SSD нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашади

Lenovo компанияси ўзининг компьютер ва ноутбуклари нархини навбатдаги марта оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Хитойнинг Сина ресурси хабарига кўра, компания июль ойидан кучга кирадиган янги нархлар ҳақида ўз ҳамкорлари ва дистрибюторларини аллақачон огоҳлантирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, айрим оммабоп моделларнинг нархи 1000 юандан кўпроққа, яни тахминан 150 долларга кўтарилади. Lenovo учун бу 2024-йил ҳисобидан нархларнинг иккинчи марта оширилиши бўлади. Тайёр компьютерлар ва ноутбуклар нархининг ўсиши оператив хотира (DRAM) ҳамда маълумотларни сақлаш қурилмалари (SSD ва HDD) таннархи ошиб бораётгани билан боғлиқ.

ТрендФорсе таҳлилчилари жорий йилнинг апрель ойида DRAM нархи бир чоракда 63 фоизгача сакраши мумкинлигини прогноз қилган эди. Лехар компанияси мутахассислари эса оператив хотира нархи йил якунига қадар икки бараваргача ошиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Ҳозирги вақтда узоқ муддатли шартномаларнинг мавжудлиги ҳам маҳсулотларни ўз вақтида етказиб беришни кафолатламаяпти, чунки бозордаги талаб ишлаб чиқариш қувватларидан сезиларли даражада юқори. Аввалроқ нархларни ошириш ҳақида ASUS, Фрамеворк, Маингеар ва бошқа бир қатор йирик брендлар ҳам эълон қилган эди.

LenovoНоутбукSSDТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус