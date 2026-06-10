Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширади
Миллий тўлов карталари тизими (НСПК) ақлли соатлар ёрдамида харидларни амалга ошириш имконини берувчи янги сервисни ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Технологиянинг асосий ўзига хослиги — транзакцияларни интернетга уланмасдан амалга ошириш имкониятидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
НСПК мобил тўловларни ривожлантириш йўналиши раҳбари Екатерина Аккузина Технологик конференцияда маълум қилишича, сервиснинг ишга туширилиши 2026-йилнинг иккинчи ярмига режалаштирилган. Унинг сўзларига кўра, офлайн тўловлар учун барча зарур маълумотлар қурилма интернетга уланган вақтда унинг чипига олдиндан юклаб қўйилади.
Хизматдан фойдаланиш учун соат эгасига Мир Пай иловасини ўрнатиш, "Мир" картасини NFC орқали ёки қўлда рўйхатдан ўтказиш ва операцияни тасдиқлаш талаб этилади. Тўлов терминалга бир марта тегиниш орқали амалга оширилади. Ҳозирда лойиҳанинг биринчи ҳамкорлари сифатида иккита банк иштирок этмоқда.
Бундан ташқари, НСПК бошқа тақиладиган қурилмалар, жумладан, узуклар, билакузуклар ва брелоклар учун токенизация технологиясини синовдан ўтказмоқда. Бу эса контактсиз тўлов имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.
…