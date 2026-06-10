Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширади

·0·Техно
Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширади

Миллий тўлов карталари тизими (НСПК) ақлли соатлар ёрдамида харидларни амалга ошириш имконини берувчи янги сервисни ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Технологиянинг асосий ўзига хослиги — транзакцияларни интернетга уланмасдан амалга ошириш имкониятидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НСПК мобил тўловларни ривожлантириш йўналиши раҳбари Екатерина Аккузина Технологик конференцияда маълум қилишича, сервиснинг ишга туширилиши 2026-йилнинг иккинчи ярмига режалаштирилган. Унинг сўзларига кўра, офлайн тўловлар учун барча зарур маълумотлар қурилма интернетга уланган вақтда унинг чипига олдиндан юклаб қўйилади.

Хизматдан фойдаланиш учун соат эгасига Мир Пай иловасини ўрнатиш, "Мир" картасини NFC орқали ёки қўлда рўйхатдан ўтказиш ва операцияни тасдиқлаш талаб этилади. Тўлов терминалга бир марта тегиниш орқали амалга оширилади. Ҳозирда лойиҳанинг биринчи ҳамкорлари сифатида иккита банк иштирок этмоқда.

Бундан ташқари, НСПК бошқа тақиладиган қурилмалар, жумладан, узуклар, билакузуклар ва брелоклар учун токенизация технологиясини синовдан ўтказмоқда. Бу эса контактсиз тўлов имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.

НСПКМир ПайАқлли СоатТехнологияОфлайн Тўлов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиSpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиБугун, 17:54Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиБугун, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиБугун, 17:25AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаAI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаБугун, 17:24Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаNetflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаБугун, 17:20Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус