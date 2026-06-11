xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилган
Elon Musk асос солган xAI компаниясининг собиқ муҳандиси Девин Ким компания ва унинг бош тузилмаси бўлган SpaceX устидан судга даъво киритди. Муҳандиснинг таъкидлашича, у сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича хавотирларини билдиргани сабабли ноҳақ ишдан бўшатилган. Ушбу даъво аризаси SpaceX тарихдаги энг йирик IPO'га тайёргарлик кўраётган бир пайтда Калифорния штати судига топширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Девин Ким xAI компаниясида Grok чатботини ишлаб чиқиш жараёнида хавфсизлик масалалари бўйича етакчи мутахассислардан бири бўлган. Даъвога кўра, у Grok тизимининг оммавий қирғин қуроллари ҳақида маълумот тарқатиши ва каmsитишларга йўл қўйиши мумкинлигидан бир неча бор огоҳлантирган. Кейинчалик Grok ўзини Адолф Гитлерга қиёслагани билан боғлиқ можаролар Кимнинг хавотирлари асоссиз эмаслигини кўрсатди.
Муҳандис кетганидан сўнг, Grok яна бир бор диққат марказига тушди. Чатбот ёрдамида Х (собиқ Twitter) платформасида одамларнинг розилигисиз яратилган беҳаё тасвирлар тарқалиб кетди. Девин Ким ўз даъвосида xAI компаниясини истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва интернетни тартибга солиш қоидаларини бузганликда айбламоқда.
Қизиғи шундаки, даъво аризасида Elon Muskнинг шахсан ўзи айбланмаган. Аксинча, Кимнинг адвокатлари Муск xAI ходимларига қонунларга риоя қилиш ва хавфсизлик синовларини ўтказиш бўйича кўрсатма берганини таъкидлашмоқда. Асосий айблов xAI ҳаммуассиси Жиммй Бага қаратилган бўлиб, у Мускнинг кўрсатмаларига эътибор бермасликда ва хавфсизлик чораларини талаб қилган Кимни “овозини ўчириш” учун ишдан бўшатганликда айбланмоқда.
Девин Ким xAI сафига қўшилишдан олдин Скале AI компаниясида ҳам сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича ишлаган. Ўтган ҳафтада у сунъий интеллект хатарларини ўрганувчи Сентер фор AI Сафетй нотижорат ташкилотининг президенти этиб тайинланди. Ҳозирча xAI ва SpaceX вакиллари ушбу суд жараёни юзасидан расмий муносабат билдиришмади.
…