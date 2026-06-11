Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкин

·23·Техно
Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкин

Интернетда сунъий интеллект агентлари трафиги инсонлар трафигидан ошиб бораётган бир пайтда, Coinbase компанияси фойдаланувчилар номидан операцияларни бажарувчи янги воситани тақдим этди. Robinhood платформаси шунга ўхшаш функцияни эълон қилганидан бир неча кун ўтиб, Coinbase ўз агентларини ишга туширди. Ушбу агентлар нафақат савдоларни амалга оширади, балки премиум тадқиқотлар учун ҳам мустақил равишда ҳақ тўлай олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фойдаланувчилар агентни ўзларининг асосий ҳисобларига интеграция қилишлари ёки хавфсизлик мақсадида алоҳида "сандбох" муҳитида ишлатишлари мумкин. Агент Coinbase Адвансед платформасидаги ТрадингВиев графиклари каби профессионал воситалардан фойдаланган ҳолда портфелни қайта мувозанатлаши, инвестиция тезисларига амал қилиши ёки криптовалюта савдоси бўйича маслаҳатлар бериши мумкин. Ҳозирда тизим спот ва деривативлар бўзорида ишламоқда, келажакда акциялар ва прогноз бозорлари ҳам қўшилиши режалаштирилган.

Янги восита AWS, Anthropic, Circle ва Неар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган очиқ х402 тўлов протоколидан фойдаланади. Бу стандарт агентга ҳеч қандай логин ёки обунани талаб қилмасдан, премиум тадқиқот маълумотлари ва ҳисоблаш қувватлари учун ҳақ тўлаш имконини беради. Шунингдек, Coinbase ушбу агентларни ChatGPT ёки Claude каби платформаларда МКП сервери орқали ишлатиш имкониятини ҳам яратди.

Coinbase вакили Линколн Муррнинг сўзларига кўра, компания интернетнинг катта қисми агентлар орқали бошқариладиган келажак учун маҳсулот яратмоқда. Шу билан бирга, Visa ва OpenAI каби гигантлар ҳам агентли тўловлар устида ишламоқда. Молиявий барқарорлик кенгаши (ФСБ) эса бундай технологиялар ривожланиши билан боғлиқ хатарларни камайтириш учун кучли ҳимоя чоралари зарурлигини таъкидламоқда.

CoinbaseСунъий IntelлектКриптовалютаChatGPTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаКеча, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиКеча, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиКеча, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиКеча, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиКеча, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиКеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус