Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкин
Интернетда сунъий интеллект агентлари трафиги инсонлар трафигидан ошиб бораётган бир пайтда, Coinbase компанияси фойдаланувчилар номидан операцияларни бажарувчи янги воситани тақдим этди. Robinhood платформаси шунга ўхшаш функцияни эълон қилганидан бир неча кун ўтиб, Coinbase ўз агентларини ишга туширди. Ушбу агентлар нафақат савдоларни амалга оширади, балки премиум тадқиқотлар учун ҳам мустақил равишда ҳақ тўлай олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фойдаланувчилар агентни ўзларининг асосий ҳисобларига интеграция қилишлари ёки хавфсизлик мақсадида алоҳида "сандбох" муҳитида ишлатишлари мумкин. Агент Coinbase Адвансед платформасидаги ТрадингВиев графиклари каби профессионал воситалардан фойдаланган ҳолда портфелни қайта мувозанатлаши, инвестиция тезисларига амал қилиши ёки криптовалюта савдоси бўйича маслаҳатлар бериши мумкин. Ҳозирда тизим спот ва деривативлар бўзорида ишламоқда, келажакда акциялар ва прогноз бозорлари ҳам қўшилиши режалаштирилган.
Янги восита AWS, Anthropic, Circle ва Неар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган очиқ х402 тўлов протоколидан фойдаланади. Бу стандарт агентга ҳеч қандай логин ёки обунани талаб қилмасдан, премиум тадқиқот маълумотлари ва ҳисоблаш қувватлари учун ҳақ тўлаш имконини беради. Шунингдек, Coinbase ушбу агентларни ChatGPT ёки Claude каби платформаларда МКП сервери орқали ишлатиш имкониятини ҳам яратди.
Coinbase вакили Линколн Муррнинг сўзларига кўра, компания интернетнинг катта қисми агентлар орқали бошқариладиган келажак учун маҳсулот яратмоқда. Шу билан бирга, Visa ва OpenAI каби гигантлар ҳам агентли тўловлар устида ишламоқда. Молиявий барқарорлик кенгаши (ФСБ) эса бундай технологиялар ривожланиши билан боғлиқ хатарларни камайтириш учун кучли ҳимоя чоралари зарурлигини таъкидламоқда.
…