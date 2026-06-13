Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантиради

·0·Техно
Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантиради

Буюк Британиядаги Ноттингем университети олимлари бир вақтнинг ўзида иккита экологик муаммони ҳал қила оладиган технологияни тақдим этишди. Тадқиқотчилар қуёш нури ёрдамида ишлайдиган ва электр тармоғига уланишни талаб қилмайдиган автоном фотоэлектрокимёвий реакторни ишлаб чиқдилар. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у битта қуёш нурланиши энергиясидан фойдаланиб, бир вақтнинг ўзида иккита кимёвий реакцияни амалга оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма карбонат ангидрид (КО2) ва биомасса чиқиндиларини пластмасса, бўёқлар, тўқимачилик ва фармацевтика саноатида талаб қилинадиган қимматбаҳо кимёвий бирикмаларга айлантиради. КО2 молекуласи жуда барқарор бўлгани учун уни қайта ишлаш одатда юқори ҳарорат ёки катта миқдорда электр энергиясини талаб қилади. Британиялик олимлар эса бу муаммони ташқи қувват манбаига эҳтиёж сезмайдиган икки камерали реактор ёрдамида ҳал қилишди.

Реакторнинг биринчи камерасида қуёш нури углерод нитриди ва вольфрам оксидидан тайёрланган махсус фотоанодга тушади. Бу ерда ёғоч ва қишлоқ хўжалиги чиқиндиларининг парчаланиш маҳсулоти бўлган ҲМФА бирикмаси қайта ишланади. Натижада 95 фоиз самарадорлик билан биологик парчаланадиган пластиклар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган мономер ҳосил бўлади. Шу билан бирга, ажралиб чиққан электронлар иккинчи камерага ўтиб, КО2 ни чумоли кислотаси ҳосиласи — формиатга айлантиради.

Ушбу технологиянинг яна бир афзаллиги унинг арзонлигидир. Кўпгина экспериментал тизимлардан фарқли ўлароқ, бу реакторда платина ёки иридий каби қимматбаҳо металлар ўрнига кенг тарқалган ва арзон материаллардан фойдаланилган. Олимлар нодир элементларсиз юқори самарадорликка эришиш учун махсус электрочўктириш усулини ишлаб чиқишди. Ўтказилган таҳлиллар қурилманинг углерод изи деярли нолга тенг эканлигини кўрсатди.

Лойиҳа муаллифларининг фикрича, келажакда бундай модулли тизимларни саноат корхоналари ва қишлоқ хўжалиги мажмуалари ёнига ўрнатиш мумкин бўлади. Бу корхоналарга КО2 чиқиндиларини ва биологик чиқиндиларни тўғридан-тўғри заводнинг ўзида тижорат қийматига эга маҳсулотларга айлантириш имконини беради. Агар технология саноат миқёсида ўзини оқласа, у глобал углерод нейтраллигига эришишда муҳим воситага айланиши кутилмоқда.

ТехнологияЭкологияҚуёш ЭнергиясиКимёИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди