Belkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этди

·0·Техно
Belkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этди

Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири Belkin технология оламида ўзига хос янгилик билан чиқиш қилди. Компания ўзининг янги 45В Ретрактабле GaN Валл Чаргер (модел рақами ВЧ023) қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет нафақат ихчамлиги, балки фойдаланувчилар учун энг катта муаммолардан бири — чалкашиб кетадиган кабеллар масаласига инновацион ечим топгани билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг корпусига ўрнатилган, узунлиги 0,8 метргача етадиган USB-C кабелидир. Фойдаланиб бўлингач, кабел махсус механизм ёрдамида автоматик равишда корпус ичига йиғиб олинади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу механизм 20 минг марта тортиб-йиғиш сиклига бардошли қилиб ишланган. Кабелнинг ўзи эса 5000 марта букилишга ва 10 кг гача бўлган юкламага чидай олади.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Қурилма замонавий GaN (галлий нитриди) яримўтказгичлари асосида яратилган. Бу технология анъанавий кремнийли қувватлагичларга қараганда юқори самарадорликни таъминлайди. Belkin муҳандисларининг таъкидлашича, янги модел энергия конвертациясида 92 фоизлик самарадорликка эга ва ишлаш жараёнида оддий адаптерлардан 10 даражага салқинроқ ҳароратда ишлайди.

Қувватлагичнинг максимал қуввати 45 ваттни ташкил этади. Агар фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида ҳам ўрнатилган кабелдан, ҳам қўшимча USB-C портидан фойдаланса, қувват 25 В ва 20 В кўринишида тақсимланади. Қурилма USB Повер Деливерй 3.1 ва ППС стандартларини қўллаб-қувватлайди, бу эса уни замонавий смартфонлар учун универсал қилади.

Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу адаптер орқали iPhone 17 Pro смартфонини бор-йўғи 20 дақиқада 50 фоизгача қувватлаш мумкин. Samsung Galaxy S25 Ultra фойдаланувчилари эса худди шундай натижага 25 дақиқада эришишлари мумкин. Бу кўрсаткичлар қурилманинг нафақат қулай, балки жуда тезкор эканлигини ҳам англатади.

Ихчам дизайн ва экологик ёндашув

Belkin янги маҳсулотини яратишда экологияга ҳам алоҳида эътибор қаратган. Қурилма корпусининг 90 фоизи қайта ишланган пластикдан тайёрланган. Ўлчамлари 65 × 52 × 38 мм ва оғирлиги 145 грамм бўлган ушбу гаджетнинг электр вилкалари ҳам йиғилувчан қилиб ишланган, бу эса уни саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради.

  • Максимал қувват: 45 В;
  • Кабел узунлиги: 0,8 метр (автоматик йиғилади);
  • Оғирлиги: 145 грамм;
  • Хавфсизлик: қизиб кетиш, юқори кучланиш ва қисқа туташувдан ҳимоя тизимлари мавжуд.
Ҳозирда ушбу инновацион қувватлагич Хитой бозорида тахминан 28 доллар атрофида сотилмоқда. Тез орада маҳсулотнинг глобал бозорга, жумладан, Ўзбекистон дўконларига ҳам кириб келиши кутилмоқда. Belkin бренди сифат ва чидамлилик рамзи эканини ҳисобга олсак, ушбу гаджет сифатли аксессуар қидираётган фойдаланувчилар орасида оммалашиши шубҳасиз.

BelkinТехнологияСмартфонҚувватлагичИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаФранк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаБугун, 22:00Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаЯпония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаБугун, 21:23SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус