Belkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этди
Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири Belkin технология оламида ўзига хос янгилик билан чиқиш қилди. Компания ўзининг янги 45В Ретрактабле GaN Валл Чаргер (модел рақами ВЧ023) қурилмасини намойиш этди. Ушбу гаджет нафақат ихчамлиги, балки фойдаланувчилар учун энг катта муаммолардан бири — чалкашиб кетадиган кабеллар масаласига инновацион ечим топгани билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг корпусига ўрнатилган, узунлиги 0,8 метргача етадиган USB-C кабелидир. Фойдаланиб бўлингач, кабел махсус механизм ёрдамида автоматик равишда корпус ичига йиғиб олинади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу механизм 20 минг марта тортиб-йиғиш сиклига бардошли қилиб ишланган. Кабелнинг ўзи эса 5000 марта букилишга ва 10 кг гача бўлган юкламага чидай олади.
Техник имкониятлар ва самарадорликҚурилма замонавий GaN (галлий нитриди) яримўтказгичлари асосида яратилган. Бу технология анъанавий кремнийли қувватлагичларга қараганда юқори самарадорликни таъминлайди. Belkin муҳандисларининг таъкидлашича, янги модел энергия конвертациясида 92 фоизлик самарадорликка эга ва ишлаш жараёнида оддий адаптерлардан 10 даражага салқинроқ ҳароратда ишлайди.
Қувватлагичнинг максимал қуввати 45 ваттни ташкил этади. Агар фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида ҳам ўрнатилган кабелдан, ҳам қўшимча USB-C портидан фойдаланса, қувват 25 В ва 20 В кўринишида тақсимланади. Қурилма USB Повер Деливерй 3.1 ва ППС стандартларини қўллаб-қувватлайди, бу эса уни замонавий смартфонлар учун универсал қилади.
Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу адаптер орқали iPhone 17 Pro смартфонини бор-йўғи 20 дақиқада 50 фоизгача қувватлаш мумкин. Samsung Galaxy S25 Ultra фойдаланувчилари эса худди шундай натижага 25 дақиқада эришишлари мумкин. Бу кўрсаткичлар қурилманинг нафақат қулай, балки жуда тезкор эканлигини ҳам англатади.
Ихчам дизайн ва экологик ёндашувBelkin янги маҳсулотини яратишда экологияга ҳам алоҳида эътибор қаратган. Қурилма корпусининг 90 фоизи қайта ишланган пластикдан тайёрланган. Ўлчамлари 65 × 52 × 38 мм ва оғирлиги 145 грамм бўлган ушбу гаджетнинг электр вилкалари ҳам йиғилувчан қилиб ишланган, бу эса уни саёҳатлар учун идеал танловга айлантиради.
- Максимал қувват: 45 В;
- Кабел узунлиги: 0,8 метр (автоматик йиғилади);
- Оғирлиги: 145 грамм;
- Хавфсизлик: қизиб кетиш, юқори кучланиш ва қисқа туташувдан ҳимоя тизимлари мавжуд.
…